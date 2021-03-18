多股超買 專家：Cigna還會漲

史坦普500指數 創下歷史新高，但其中一些股票 已呈超買。Cigna、Gap、Walgreens、Discovery和泰森食品(Tyson Foods)的相對強勢指數(RSI)均在70以上，這是一個動量指標，代表股票過度擴張。

Cigna今年來上漲16%，依RSI來看可能已超買，但TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)表示，它似乎還有再漲的空間。

他指出，「它的走勢圖看來非常穩定，目前正蓄勢待發。明年的本益比僅有12倍，股息殖利率為1.6%，投資 人很喜歡它。」「它在225元附近有個巨大的阻力區。但看來它好像已經突破。」

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，看來已呈超買的Cigna和Walgreens等股票繼續上漲是有原因的：它們的基本面很強。例如，Cigna正受惠於不斷增加的醫療保健需求。

但她表示，其中一支股票似乎比其他股票較弱勢，「像是Gap，沒錯，它的基本面不錯，有些店面的需求不斷上升，它們打算削減歐洲的店面數字。在它們決定這樣做時，看來基本面似乎一片光明，但其股價沒有任何意義，因所有因素早已反映。」

今年以來Gap股價已飆升54%。自去年3月低點以來已經上漲超過400%。

桑契斯說：「原本打算投資一家本益比只有10倍的個股，但它目前的本益比已達23倍，這真的太過昂貴，這是投資人必須要特別注意的事情之一。」