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財經簡訊

記者張大仁／整理

大摩推比特幣基金

摩根史坦利成為美國第一家向財富管理客戶提供比特幣投資管道的大型銀行。這家擁有4兆元資產的投行在內部備忘錄中告訴其財務顧問，該行正在啟動投資3支持有比特幣的基金。這項決定源自客戶要求，過去一年比特幣的漲勢讓華爾街業者承受開放投資的壓力。

利率升 房貸申請減39%

根據抵押銀行家協會(MBA)季節性調整後的指數，房屋貸款再融資申請量本周下降4%，較上年同期下降39%；幾個月前再融資額年增率曾達100%以上。此外，再融資比率從前周的64.5%降到占總申請量的62.9%。大幅下降主因房貸利率上升，上周觸及2020年6月以來最高水平。

嚴寒影響 新屋開工率半年新低

商務部表示，由於嚴寒席捲全美，2月營建業急降至6個月低點。新屋開工率下降10.3%至經季節性調整後的年率142.1萬套，為去年8月來最低水平。「路透」調查的經濟學者預計為150.6萬輛。房屋建築許可證數量下降10.8%至168.2萬套，但較上年同期躍升17.0%，凸顯房市強勢。

加州迪士尼樂園 4月底開放

迪士尼CEO查佩克(Bob Chapek)宣布，加州2處迪士尼主題公園將於4月30日重新開放。加州大酒店及水療中心(Grand Californian Hotel and Spa)將於4月29日重新開放，但限制入園人數。度假俱樂部別墅(Vacation Club Villa)訂5月2日重新開放，天堂碼頭酒店(Paradise Pier Hotel)和迪士尼樂園酒店之後再重啟。

星巴克 強打冷萃濃縮咖啡

星巴克將自年底開始在部分咖啡館中試賣冷萃義式濃縮咖啡，因為消費者越來越喜歡消費冷飲。這款飲料已在星巴克的Reserve精品店中銷售。受到年輕客戶青睞的冷飲近年來推升星巴客同店銷售額扮演至關重要的角色。過去3年消費者在星巴克冷飲上花費超過10億元。

特斯拉自駕模式 撞警車

官方宣布，一輛啟動自動駕駛模式的特斯拉Model Y在密西根州撞上一輛警車。根據密西根州警的推文，當巡警正在調查凌晨1點12分汽車撞上鹿的事故時，特斯拉撞上其中一名警員的藍色道奇Charger警車。這是最新的特斯拉自駕版車禍，不少安全人士對其大加抨擊，並遭到NHTSA的調查。

星巴克 迪士尼 特斯拉

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