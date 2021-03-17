股市漲近年 Fed恐助力轉壓力 專家：創造資產泡沫

Fed緩解疫情衝擊，但寬鬆作法如今成為最大擔憂。（路透）

2020年3月16日，讓股市投資 人首度認識了什麼是新冠病毒疫情 。當天史坦普500指數 開盤後不久就下跌7%，觸發熔斷機制暫停交易15分鐘。在3月9日和12日也曾出現類似情景，為史上首度單周3次熔斷。

道瓊工業平均指數單日下跌12.9%，是二戰後第二大跌幅，次於1987年的下跌22.6%。史指收跌12%，為史上第三大跌幅。那斯達克指數下跌12.3％，創史上最大跌幅。

直到一周後的3月23日，史指才真正觸底。從2020年2月19日的高點到3月23日的低點，史指累計下跌約34%。

然後，股市幾乎以最快的速度逆轉。到8月時，史指已重新站上疫情前的高點。

到底發生了什麼事？

對Leuthold的保爾森(Jim Paulsen)來說很簡單：聯準會(Fed)和政府大手筆紓困，而且是以極大規模。

他說：「當投資人『快速且大舉』賣出時，政策官員也採取『快速且大舉』的行動來拯救世界。」股指崩跌的那一周，Fed推出大規模貨幣紓困計畫，將利率幾乎降至零，並公布大規模購買資產計畫。

去年有關投資的許多事情也出現變化。

對於GenTrust投資長貝索(Jim Besaw)而言，人們意識到股市已經進入某種超級加速器：「以前需要花費數月才能完成的事情，現在都在幾天或幾小時內完成。」

財富可能一秒鐘幾十萬上下，對許多老派交易員來說很傷腦筋。

Stadion Money Management分析師麥克高(Will McGough)說：「市場資金氾濫，本來就會產生影響。」「加密貨幣的興起和SPAC只是吸收這些新資金的工具。」

Jones Trading的歐洛克(Mike O'Rourke)也同意此點：「由於疫情寬鬆政策推出，聯邦公開市場委員會(FOMC)必須以創紀錄的資產購買來應對，以在危機期間提供流動性。但Fed釋出過多流動性，反而創造出彼此交會的資產泡沫。」

Miller Tabak的馬利(Matt Maley)警告，Fed拿出來的隨時可以收回去：「大家要知道，當股市下跌且股價便宜時，Fed傾向於寬鬆；但當股市上漲且股價昂貴時，它就不再那麼寬鬆了。」