我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打

亞城按摩店槍手是書呆子？ 同學：他愛打獵 不說髒話

股市漲近年 Fed恐助力轉壓力 專家：創造資產泡沫

記者張大仁╱綜合報導
Fed緩解疫情衝擊，但寬鬆作法如今成為最大擔憂。（路透）
Fed緩解疫情衝擊，但寬鬆作法如今成為最大擔憂。（路透）

2020年3月16日，讓股市投資人首度認識了什麼是新冠病毒疫情。當天史坦普500指數開盤後不久就下跌7%，觸發熔斷機制暫停交易15分鐘。在3月9日和12日也曾出現類似情景，為史上首度單周3次熔斷。

道瓊工業平均指數單日下跌12.9%，是二戰後第二大跌幅，次於1987年的下跌22.6%。史指收跌12%，為史上第三大跌幅。那斯達克指數下跌12.3％，創史上最大跌幅。

直到一周後的3月23日，史指才真正觸底。從2020年2月19日的高點到3月23日的低點，史指累計下跌約34%。

然後，股市幾乎以最快的速度逆轉。到8月時，史指已重新站上疫情前的高點。

到底發生了什麼事？

對Leuthold的保爾森(Jim Paulsen)來說很簡單：聯準會(Fed)和政府大手筆紓困，而且是以極大規模。

他說：「當投資人『快速且大舉』賣出時，政策官員也採取『快速且大舉』的行動來拯救世界。」股指崩跌的那一周，Fed推出大規模貨幣紓困計畫，將利率幾乎降至零，並公布大規模購買資產計畫。

去年有關投資的許多事情也出現變化。

對於GenTrust投資長貝索(Jim Besaw)而言，人們意識到股市已經進入某種超級加速器：「以前需要花費數月才能完成的事情，現在都在幾天或幾小時內完成。」

財富可能一秒鐘幾十萬上下，對許多老派交易員來說很傷腦筋。

Stadion Money Management分析師麥克高(Will McGough)說：「市場資金氾濫，本來就會產生影響。」「加密貨幣的興起和SPAC只是吸收這些新資金的工具。」

Jones Trading的歐洛克(Mike O'Rourke)也同意此點：「由於疫情寬鬆政策推出，聯邦公開市場委員會(FOMC)必須以創紀錄的資產購買來應對，以在危機期間提供流動性。但Fed釋出過多流動性，反而創造出彼此交會的資產泡沫。」

Miller Tabak的馬利(Matt Maley)警告，Fed拿出來的隨時可以收回去：「大家要知道，當股市下跌且股價便宜時，Fed傾向於寬鬆；但當股市上漲且股價昂貴時，它就不再那麼寬鬆了。」

投資 疫情 指數

上一則

華為 喊收5G手機專利費

下一則

字節跳動 組建AI晶片團隊 盼掌握更多主動權

延伸閱讀

布口罩安全性不高 過濾效果僅55%-60%

布口罩安全性不高 過濾效果僅55%-60%
AZ傳血栓 德法義西宣布停打 專家：魯莽

AZ傳血栓 德法義西宣布停打 專家：魯莽
流行病學專家黃重德：打疫苗只確保3個月有效

流行病學專家黃重德：打疫苗只確保3個月有效
專家：擔憂那指崩跌 太過慮

專家：擔憂那指崩跌 太過慮

熱門新聞

花旗集團對拒絕返還先前誤轉給露華濃公司債權人款項的資產管理機構展開報復。（歐新社）

誤轉5億美元追不回 花旗傳報復這些投資公司

2021-03-09 23:21
有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德(右)。(Getty Images)

ARK女股神最新敲進這檔股票 一出手就砸3600萬元

2021-03-11 13:07
道瓊工業指數近日來迭創新高，反映疫後美國經濟復甦的展望。歐新社

道瓊指數近日迭創新高 為何意義重大？

2021-03-12 07:46
AWS去年第4季市占率約為34%，雖仍為雲端事業霸主，但面對微軟的雲端事業市占率快速增至20%，AWS勢必要支援企業客戶使用更多服務。路透

AWS和Palantir聯手 亞馬遜雲端事業如虎添翼

2021-03-09 11:12
在聯準會即將公布政策決定前，道瓊工業指數從盤中紀錄高位回落，終結連升7天走勢。(美聯社)

等Fed政策宣示 股指從高點回落

2021-03-16 16:34
線上支付平台Stripe舉行最新一輪募資後，估值暴增至950億美元。取材自Stripe官網

矽谷最值錢未上市公司 支付平台Stripe估值近千億美元

2021-03-15 07:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州
大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％

大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％