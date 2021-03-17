福特將發行5年期20億可轉債

福特汽車宣布發行5年期可轉換債券以籌集約20億元資金。所得款項將用於一般公司用途，包括償還債務。截至去年底，福特不含財務部門的債務總額為240億元。這些債券將透過私募方式出售給合格的機構買家，到期日為2026年。初步本金將以現金償還，而額外部分則以現金、股票或兩者兼具方式支付。

谷歌 二代Nest Hub可追蹤睡眠

谷歌推出第二代Nest Hub智慧顯示器和音箱，可以使用內置雷達感應器跟踪客戶睡眠。它將於3月30日以99元價格推出，但客戶即起就可以預訂。第二代Nest Hub看上去與2018年發表的第一代型號相似，配備7英寸螢幕，可用來觀看串流媒體影音服務、查看天氣、獲取警報、開燈等。

GE發表無線手持超音波新設備

奇異電氣(GE)宣布推出全新無線手持式超音波設備Vscan Air，力求在此不斷成長的市場中占有領先地位。這是GE在新興即時醫療超音波市場上的最新產品，以2010年GE Healthcare推出的第一代設備Vscan為藍本。新產品即起在美國和歐洲上市，之後將在其他國家和地區推出。

迪克推自有男性運動服品牌VRST

迪克運動用品(Dick’s Sporting Goods)宣布推出自有品牌VRST，跨入競爭激烈的男性運動服裝市場。VRST在迪克的網站和其自有網站上首次亮相。該公司表示，該品牌的產品將在未來幾周內在400多家所屬店面上架。該系列產品零售價從30元到120元不等。

谷歌對收入百萬開發商抽成折半

谷歌宣布，每家開發商每年在谷歌商店上賺進的第一筆100萬元，抽成比率可降至15%。但開發商銷售額突破100萬元大關一年後，谷歌將繼續收取標準的30%抽成。此舉是跟進蘋果 公司在12月的類似決定，但蘋果公司的作法僅適用於每年從蘋果公司應用商店中賺得100萬元以下的開發商。

利率和木材成本上漲 建商指數 跌

由於利率上升和木材成本上漲，全國房屋建商/富國銀行住房市場指數3月下跌2點至82。指數高於50代表正向。該指數2020年3月為72，在11月達到90的高位。結果顯示，即使經濟回暖，房產業也可能陷入困境。當前的銷售狀況下降3點至87；未來6個月銷售預期增加3點至83，而買家流量維持72不變。