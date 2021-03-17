道指成份股正紅 宜審慎選擇

道瓊工業平均指數 正徘徊在創紀錄高位，其少數幾個成份股表現甚至比大盤更好。

Walgreens、雪佛龍(Chevron)、英特爾(Intel)、開拓重工(Caterpillar)和波音(Boeing)等都是引領道指上漲的股票。Walgreens和雪佛龍更可望創下1980年代初以來最佳單季表現，而英特爾則是走出2003年以來最佳增幅。

Strategic Wealth Partners總裁泰普(Mark Tepper)表示，目前它們再漲空間有限：「目前暫時脫手是合理的。」「看看雪佛龍、開拓重工等這些大贏家。開拓重工目前正處於歷史高點，較2020年1月水平大幅提升。似乎所有的利多都已經反映完畢。」

泰普認為有些表現相對較差的個股可能估值更高。他最看好的2支個股是沃爾瑪 和Visa 。

他說，「以沃爾瑪來說，一個4口之家現在從天而降5600元紓困支票，而對於最想動支這筆錢的人來說，他們最想去沃爾瑪。」

至於Visa，可能是經濟重新開放的意外受惠者。

泰普說：「雖然我肯定不認為電子商務會消失，但相信個人親自消費會出現反彈。」「消費者將擴大開支。無論是用信用卡還是借記卡付款，Visa都將從中受益，現在正是進場良機。」

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)也點名另一隻道指個股，認為它具有很強的「戰術」地位，「在道指中很突出的一支個股是工業股霍尼韋爾國際(Honeywell International)。」

他指出，在2019年至2020年的表現均低於史坦普500指數後，霍尼韋爾上季表現強勁，「自此以後它已重新獲得支撐，回升至之前突破點，站上200日均線，可望再次走高。這代表它已在目前價位取得支撐，在接下來幾個月將可再次跑贏大盤。」