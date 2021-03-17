等Fed政策宣示 股指從高點回落

在聯準會(Fed)即將公布政策決定前，道瓊工業指數 從盤中紀錄高位回落，終結連升7天走勢。

道指下跌127.51點或0.39%至3萬2825.95點。史坦普500指數也在盤中創下歷史新高後下跌6.23或0.16%收3962.71點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲11.86點或0.09%收1萬3471.57點。

史指和道指仍很接近紀錄高位，但投資 人越來越擔心利率可能繼續攀升，扼殺股市的反彈。當指標10年期美國國債殖利率 在晚盤交易短暫升至1.62%以上時，股指跌至盤中低點。

交易員正觀察17日Fed有關利率和通膨的更多說法。Fed自16日起舉行為期2天的會議，主席鮑爾(Jerome Powell)將在第二天會議結束後發表聲明並簡報。

股市走勢受到大型科技股支撐，蘋果和谷歌母公司Alphabet分別上漲1.27%和1.43%，亞馬遜上漲0.33%。蘋果和亞馬遜近幾個月表現不佳，因為投資人已從成長型股票轉向價值型，但部分策略師認為，有些較成熟的科技股現在看來更便宜。

最新公佈的經濟數據顯示，2月零售額下降3%，超出預期，部分反映出當月全美天氣惡劣。但是，1月零售數據從成長5.3%上修至7.6%，因此股市大多忽略2月的數據。