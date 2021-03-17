疫情退位 通膨成首要擔憂

新冠病毒疫情顛覆世界不過一年多，投資 人已開始向前看了。美國商銀基金經理人調查顯示，受訪者認為有更重要的問題要擔心：通貨膨脹。

在3月的調查中，有37%受訪者表示這是最大的挑戰，其次有35%認為是「削減恐慌」(taper tantrum)，也就是債券 市場可能出現強烈反應，如果聯準會(Fed)意外地縮減其每月資產購買計畫。

雖然新冠病毒仍是第三大威脅，但只有不到15%的人如此認為，大約是2月水平的一半。這是自2020年2月以來，首次與新冠病毒相關的擔憂不再排名第一。

當前美國每天為超過200萬人接種疫苗。雖然每天病例數下降趨勢已趨平穩，但全美住院和死亡人數大幅下降。由於大多數公衛專業人員都表示今年夏天和秋天可望恢復正常生活，投資人也開始轉移焦點。

隨著政府債券殖利率 飆升至疫情前水平，通貨膨脹已經出現。一項市場指標：5年期美國國債殖利率和通膨指數債券之間的「均衡」率已躍升至近13年來最高水平。

受訪者表示，10年期國債殖利率升至2%可能會導致股市大跌超過10%；跳升至2.5%將使債券比股票更具吸引力。

即使殖利率上升一定讓股市動盪不安，但主要股指已接近 歷史新高。今年來道瓊工業平均指數上漲7.7%，這是由高利率、波音和開拓重工(Caterpillar)等受惠於較高利率和更積極經濟復甦的股票所賜。

但是，投資人正在調整其投資組合。科技股部位已降至2009年1月以來最低水平，大宗商品部位攀升至歷史新高。銀行業持股部位則是2018年3月以來最大；能源股則是2018年11月以來最大。