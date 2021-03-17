我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打

亞城按摩店槍手是書呆子？ 同學：他愛打獵 不說髒話

疫情退位 通膨成首要擔憂

記者張大仁╱綜合報導

新冠病毒疫情顛覆世界不過一年多，投資人已開始向前看了。美國商銀基金經理人調查顯示，受訪者認為有更重要的問題要擔心：通貨膨脹。

在3月的調查中，有37%受訪者表示這是最大的挑戰，其次有35%認為是「削減恐慌」(taper tantrum)，也就是債券市場可能出現強烈反應，如果聯準會(Fed)意外地縮減其每月資產購買計畫。

雖然新冠病毒仍是第三大威脅，但只有不到15%的人如此認為，大約是2月水平的一半。這是自2020年2月以來，首次與新冠病毒相關的擔憂不再排名第一。

當前美國每天為超過200萬人接種疫苗。雖然每天病例數下降趨勢已趨平穩，但全美住院和死亡人數大幅下降。由於大多數公衛專業人員都表示今年夏天和秋天可望恢復正常生活，投資人也開始轉移焦點。

隨著政府債券殖利率飆升至疫情前水平，通貨膨脹已經出現。一項市場指標：5年期美國國債殖利率和通膨指數債券之間的「均衡」率已躍升至近13年來最高水平。

受訪者表示，10年期國債殖利率升至2%可能會導致股市大跌超過10%；跳升至2.5%將使債券比股票更具吸引力。

即使殖利率上升一定讓股市動盪不安，但主要股指已接近 歷史新高。今年來道瓊工業平均指數上漲7.7%，這是由高利率、波音和開拓重工(Caterpillar)等受惠於較高利率和更積極經濟復甦的股票所賜。

但是，投資人正在調整其投資組合。科技股部位已降至2009年1月以來最低水平，大宗商品部位攀升至歷史新高。銀行業持股部位則是2018年3月以來最大；能源股則是2018年11月以來最大。

殖利率 投資 債券

上一則

鴻海砸百億台幣 衝刺電動車

下一則

華為 喊收5G手機專利費

延伸閱讀

殖利率上升 中國日本大買美債

殖利率上升 中國日本大買美債
新興經濟體 即將開始升息

新興經濟體 即將開始升息
葉倫：美國通膨風險仍小 且是「可應付的」

葉倫：美國通膨風險仍小 且是「可應付的」
紓困案強拉經濟 面臨通膨隱憂

紓困案強拉經濟 面臨通膨隱憂

熱門新聞

花旗集團對拒絕返還先前誤轉給露華濃公司債權人款項的資產管理機構展開報復。（歐新社）

誤轉5億美元追不回 花旗傳報復這些投資公司

2021-03-09 23:21
有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德(右)。(Getty Images)

ARK女股神最新敲進這檔股票 一出手就砸3600萬元

2021-03-11 13:07
道瓊工業指數近日來迭創新高，反映疫後美國經濟復甦的展望。歐新社

道瓊指數近日迭創新高 為何意義重大？

2021-03-12 07:46
AWS去年第4季市占率約為34%，雖仍為雲端事業霸主，但面對微軟的雲端事業市占率快速增至20%，AWS勢必要支援企業客戶使用更多服務。路透

AWS和Palantir聯手 亞馬遜雲端事業如虎添翼

2021-03-09 11:12
在聯準會即將公布政策決定前，道瓊工業指數從盤中紀錄高位回落，終結連升7天走勢。(美聯社)

等Fed政策宣示 股指從高點回落

2021-03-16 16:34
線上支付平台Stripe舉行最新一輪募資後，估值暴增至950億美元。取材自Stripe官網

矽谷最值錢未上市公司 支付平台Stripe估值近千億美元

2021-03-15 07:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州
大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％

大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％