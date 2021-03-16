抗疫大撒幣 雷根經濟學告終

對抗疫情的措施終結了雷根經濟學。（路透）

Embark Group資訊長屠古德(Peter Toogood)表示，美國 總統拜登(Joe Biden)提出的美國財政紓困方案重點，明顯代表了「雷根經濟學的終結」。

拜登上周簽署1.9兆元救濟法案，向大約1.59億人提供1400元紓困支票。同時，聯準會(Fed)承諾繼續實施寬鬆貨幣 政策，容許通膨必要時超過其2%目標。

屠古德指出，市場在預期美國支出出現「根本變化」方面做出合乎邏輯的反應，「每個人的儲蓄帳戶大增，主要來自政府大手筆撥款。這些史上無法比擬的財政和貨幣紓困措施，讓貨幣供給額成長率達到25%，將是1980年代以來未曾出現的。」

他假設隨著Fed主席鮑爾(Jerome Powell)和財政部長葉倫(Janet Yellen)「大手筆」的承諾，美國通貨流量將會提高，換言之，市場將要應對「名目GDP大幅成長」的新目標。

屠古德說，「拜登主導的對抗疫情大戰正在演變為對抗不平等，其核心已經出現巨大變化，而世人並未真正理解。」

他說，「這幾乎是雷根經濟學的終結，這是美國史上僅見的支出規模。」

「雷根經濟學」是指前總統雷根(Ronald Reagan)在1980年代提出的一系列經濟政策，重點在減少政府支出、所得稅和法規，並放慢貨幣供應量以抑制通貨膨脹。它揭露的涓流經濟理論(trickle-down economic theory)，認為降低企業和富人稅收可刺激短期商業投資，並逐步惠及經濟低層群眾。

屠古德指出，如果當前的經濟轉向失敗，美國和其他主要經濟體可能陷入像是日本那種長期經濟停滯狀態；但是如果成功的話，通膨率有望大幅上升。

他說，「市場目前表現十分理性。正在拋售那些已計入長期獲利的商品。」「當債券殖利率 上升，尤其是殖利率曲線開始陡峭時，市場就會開始追逐短期債券。因此目前市場動態是很合理的。」