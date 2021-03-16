多頭分析師撐腰 GE股價大漲

奇異電氣(GE)股價大漲6.12%，因多頭分析師 看好該公司上周決定將其飛機租賃業務出售給競爭對手AerCap和新的財務預測目標。

GE上周宣布將GE Capital Aviation Services(Gecas)出售給AerCap，這是該公司昔日龐大的金融子公司GE Capital的最大剩餘資產。出售後GE仍持有46%的股份，這筆交易將產生約240億元現金，預計在9到12個月內完成。此外GE也規畫將GE Capital的剩餘債務和資產併入總公司的資產負債表。

對於GE來說，這筆交易使它切割2008年後讓它瀕臨破產的GE Capital部門，可以專注於工業核心業務。

交易宣布後，GE一度大跌。分析師將拋售歸因於獲利了結和資產負債表納入GE Capital可能對公司債務造成負擔。但是25日來自瑞銀、高盛 和美國 商銀的多頭分析師稱許Gecas交易和GE的現金部位。

高盛的里奇(Joe Ritchie)在給客戶的報告中，重申對GE的買入評級，目標價為15元。他說，Gecas的交易讓GE更加接近展現其潛力，成為「工業類股中最佳自助、預防注射式的故事」。

美國商銀的奧賓(Andrew Obin)對該股給予買入評級，目標價15元。他指出，有些投資人可能已經聞訊賣出，因GE將一次性支付50億元費用以降低其保理業務(factoring)，也就是將應收帳款出售給另一部門以提前確認收入。GE表示將在2021年擴大這種做法，以幫助簡化其會計處理。他說，「GE業務簡化一定會付出一些代價，但預期自此可獲得收益並提高業績。」

瑞銀(UBS)的密特邁爾(Markus Mittermaier)認為將GE Capital)納入資產負債表是「長期正面因素」。他指出，GE Capital的某些資產也將納入資產負債表，並且該公司具有足夠的現金彈性來應對其債務負擔。