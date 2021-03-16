多頭分析師撐腰 GE股價大漲
奇異電氣(GE)股價大漲6.12%，因多頭分析師看好該公司上周決定將其飛機租賃業務出售給競爭對手AerCap和新的財務預測目標。
GE上周宣布將GE Capital Aviation Services(Gecas)出售給AerCap，這是該公司昔日龐大的金融子公司GE Capital的最大剩餘資產。出售後GE仍持有46%的股份，這筆交易將產生約240億元現金，預計在9到12個月內完成。此外GE也規畫將GE Capital的剩餘債務和資產併入總公司的資產負債表。
對於GE來說，這筆交易使它切割2008年後讓它瀕臨破產的GE Capital部門，可以專注於工業核心業務。
交易宣布後，GE一度大跌。分析師將拋售歸因於獲利了結和資產負債表納入GE Capital可能對公司債務造成負擔。但是25日來自瑞銀、高盛和美國商銀的多頭分析師稱許Gecas交易和GE的現金部位。
高盛的里奇(Joe Ritchie)在給客戶的報告中，重申對GE的買入評級，目標價為15元。他說，Gecas的交易讓GE更加接近展現其潛力，成為「工業類股中最佳自助、預防注射式的故事」。
美國商銀的奧賓(Andrew Obin)對該股給予買入評級，目標價15元。他指出，有些投資人可能已經聞訊賣出，因GE將一次性支付50億元費用以降低其保理業務(factoring)，也就是將應收帳款出售給另一部門以提前確認收入。GE表示將在2021年擴大這種做法，以幫助簡化其會計處理。他說，「GE業務簡化一定會付出一些代價，但預期自此可獲得收益並提高業績。」
瑞銀(UBS)的密特邁爾(Markus Mittermaier)認為將GE Capital)納入資產負債表是「長期正面因素」。他指出，GE Capital的某些資產也將納入資產負債表，並且該公司具有足夠的現金彈性來應對其債務負擔。
上一則
中國房地產稅立法 兩年內啟動
下一則
FB留言