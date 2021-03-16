專家：擔憂那指崩跌 太過慮

Leuthold Group首席投資 策略師保爾森(Jim Paulsen)建議投資人：不要放棄大型科技股。

他認為，因美國國債殖利率 上升而造成那斯達克指數 大幅波動，可能不足以永久性傷害過去20年來的主導地位，「3周前那指和史坦普500指數科技類股同步創下歷史新高純屬偶然，史指20年前也在網路盛行年代達到新高點。」「從那以後，科技股就一直是市場主力。」

保爾森在報告中論及包括大型科技股在內的成長型類股是「過高」還是「突破」。他認為這兩種說法都有可能，但相信科技股有辦法撐過利率走高的考驗。

他說：「與其面對玻璃天花板，它受殖利率的影響可能要小得多。」「我並不完全相信它即將崩盤。它可能只是撞到了天花板，將回跌一陣子，也許將來真會在某個時點全面失守。」

保爾森認為，這種被稱為「新時代」股票的大型科技股和成長型類股，將繼續受到投資人的追捧，「如果它最終真的達到新的相對高點，它的主導地位是否會持續甚至強化？這正是那指前二次跑輸大盤時出現的背景。」

雖然保爾森很樂觀，但他承認可能出現一段低潮、盤整甚至是暫時性熔斷是合理的，「重要的是要意識到經濟開始擴張只有一年時間，也許經濟擴張和牛市需要多年時間，而在其中科技將繼續扮演主導角色。」「在周期性類股遭受重擊且未來可能繼續時，科技股將是投資組合最大支柱。」

他說：「我們會減碼科技股，但不會太多。」「隨著經濟開始蓬勃發展，明年科技股可能表現不佳，但不建議完全賣掉。」

那指自去年9月以來上揚20%。保爾森說：「它仍將是未來的領漲動力。」