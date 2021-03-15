我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億706萬劑疫苗 27%成人接種

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

那斯達克連4周落後道瓊 4年來首見

編譯王巧文／綜合報導
近來大型科技股光環褪色，那斯達克綜合指數的表現已連四周落後道瓊指數，為四年來首見。(路透)
近來大型科技股光環褪色，那斯達克綜合指數的表現已連四周落後道瓊指數，為四年來首見。(路透)

CNBC報導，以科技股為主的那斯達克綜合指數，表現已連續四周落後道瓊工業指數，為四年來首見。道瓊今年來漲逾7％，但去年表現亮眼的那指卻只漲3.35％，凸顯在投資人脫手科技股下，那指近十年領先紀錄已被打破。

道瓊工業指數12日收盤上漲293.05點或0.9%，攻上32,778.64點，創歷史新高，一周來漲幅達4.1%；而那斯達克指數連三周挫跌後，12日收跌78.810點或0.9%，報13,319.86點，儘管周線漲3.09%，仍不如道瓊。

道瓊的表現已連四周勝過那斯達克，這是道瓊自2016年4-5月來最長一次連勝紀錄，當年也是道瓊自2011年後首次全年表現優於那斯達克。

股市專家對此喜聞樂見。他們多年來不斷預料科技股熱潮將冷卻消散，但這些預測總是撲空，原因是投資人瘋狂買進特斯拉、大量資金轉投入雲端運算領域，以及蘋果和亞馬遜等超大型科技股的主導地位與日俱增。

然而今非昔比。在利率上揚鼓舞投資人撤離股市、將資金轉往固定收益商品之際，通膨預期升高，已削弱了成長股的未來收益預期，讓科技股失去吸引力。10年期美債殖利率在12日竄升至1.642%，寫一年多新高。

與此同時，拜登政府已啟動規模1.9兆美元的疫情紓困計畫，並宣布5月1日前全美成年人都可接種新冠疫苗，顯示美國經濟有望在2021年大幅回彈。

重啟觀光旅行、重返辦公室的前景，已使傳統石油與天然氣企業受惠。在史坦普500指數中，能源股今年表現最好，年初以來漲40％。過去一周表現最亮眼的則是非必需消費類股、房地產股和公用事業股。

道瓊 指數 那斯達克

上一則

全球最嚴格 印度擬禁止持有加密貨幣 將祭出罰款

下一則

失業金延遲入帳 6個原因

延伸閱讀

無證兒童收容所爆超載危機 聯邦急難管理局馳援

無證兒童收容所爆超載危機 聯邦急難管理局馳援
葛謨性騷醜聞 民主黨人要求拜登打破沉默

葛謨性騷醜聞 民主黨人要求拜登打破沉默
「美國回來了」 拜登藉疫情重組多邊架構

「美國回來了」 拜登藉疫情重組多邊架構
終結「公共負擔」規定 拜登邁出最後一步

終結「公共負擔」規定 拜登邁出最後一步

熱門新聞

花旗集團對拒絕返還先前誤轉給露華濃公司債權人款項的資產管理機構展開報復。（歐新社）

誤轉5億美元追不回 花旗傳報復這些投資公司

2021-03-09 23:21
有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德(右)。(Getty Images)

ARK女股神最新敲進這檔股票 一出手就砸3600萬元

2021-03-11 13:07
道瓊工業指數近日來迭創新高，反映疫後美國經濟復甦的展望。歐新社

道瓊指數近日迭創新高 為何意義重大？

2021-03-12 07:46
由於網路搜索需求旺盛，谷歌母公司股僄接近歷史新高。（美聯社）

大仁說財經／求穩定回報 8個股可以考慮投資

2021-03-07 02:06
AWS去年第4季市占率約為34%，雖仍為雲端事業霸主，但面對微軟的雲端事業市占率快速增至20%，AWS勢必要支援企業客戶使用更多服務。路透

AWS和Palantir聯手 亞馬遜雲端事業如虎添翼

2021-03-09 11:12
道瓊工業平均指數大漲，因參議院批准新的新冠病毒紓困方案後，投資人紛紛再度進場，而高科技股的持續拋售給整體市場構成壓力。美聯社

參院通過紓困案 道指大漲創新高

2021-03-08 16:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到