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得來速疫來長紅 速食業大力投資

記者張大仁╱綜合報導
得來速車道疫情期間銷售長紅，預估疫後此景常存。（路透）
得來速車道疫情期間銷售長紅，預估疫後此景常存。（路透）

去年3月各州禁止室用就餐，餐廳銷售量急劇下降，而消費者開始囤積大量雜貨。但是幾周後，一種新趨勢大起，在速食店得來速車道前出現的長龍車隊證明了這一點。

數十年來速食業必備的得來速車道服務如今成為超級明星，讓速食連鎖店銷售額比其他全方位服務同業反彈更快。根據NPD Group的數據，到12月為止，得來速車道占整體餐飲業非預訂帳單達44%。隨著疫苗在各地配發量激增，得來速點餐的盛行似乎繼續不墜，但產業專家預測可能會出現緩和。

每年研究得來速車道服務的SeeLevel HX CEO凱斯特倫(Lisa van Kesteren)說，「隨著疫苗接種漸增，得來速點餐量可能會微幅減少，但不會降到以前水平，因為提防細菌的觀念不會消退，而且有些人已經習慣了做不一樣的事。」

SeeLevelHX於2020年6月至8月的研究顯示，更高額的帳單和更大的訂餐量使平均得來速推進速度慢了29.8秒。百勝餐飲集團(Yum Brands)旗下肯德基(KFC)名列榜首，正設法縮短得來速所耗費的時間。

轉向得來速點餐也進一步加劇了速食業和快速慢食業(fast-casual)之間的競爭。Sweetgreen和Shake Shack等連鎖店已宣布計畫增加得來速車道。目前只針對數位訂單推出得來速的Chipotle Mexican Grill表示，將加速在未來展店時加入更多「Chipotlanes」。

在疫情爆發前就已設有得來速車道的速食連鎖店特別有優勢。麥當勞更以逾3億元購併人工智慧公司Dynamic Yield，希望有助該公司推動得來速客戶增加支出。但現在正在研究出售Dynamic Yield的第三方業務。

讓得來速車道效率更高的投資在去年大舉爆發。肯德基和Restaurant Brands International旗下漢堡王等連鎖店設計全新餐廳形式，規模雖小，但特別強調得來速車道。

帳單 疫苗 肯德基

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