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1張圖：美已施打逾1億劑疫苗 25.5%成人已接種

聖荷西車站驚魂 亞裔女子被扯髮咒罵 遭性攻擊威脅

財經簡訊

記者張大仁╱整理

NTSB警告不可讓自駕測試上道

美國國家運輸安全委員會(NTSB)呼籲對美國公共道路上使用和設計自駕系統須採更嚴格的聯邦規定，並舉特斯拉為例。NTSB主管薩姆沃爾特(Robert Sumwalt)上月致函國家公路交通安全管理局(NHTSA)，16次點名特斯拉直接在公路駕駛上推出Beta版產品，直接讓車主進行測試。

AT&T調升HBO全球用戶數預測

AT&T調高串流平台用戶數預測，預計到2025年底HBO Max和HBO的全球用戶數量將在1.2億至1.5億間。其中2021年底全球HBO Max用戶將達6700萬至7000萬。AT&T原預估2025年達到5000萬美國訂戶，考慮到HBO Max推出前HBO就已擁有約3300萬訂戶，這個數字相對偏低。

Starlink將測試空軍航空器聯網

馬斯克(Elon Musk)主導的SpaceX在11日提交聯邦通訊委員會(FCC)的文件中指出，該公司正準備向美國空軍展示進一步測試其Starlink衛星網絡：「SpaceX正對其實驗授權進行較小的修改，以與聯邦政府進行更多測試。」

福特汽車創辦人曾孫加入董事會

福特汽車創始人亨利福特(Henry Ford)的兩個曾孫獲提名加入公司董事會。33歲的亞歷山卓福特(Alexandra Ford)是執行董事長比爾福特(Bill Ford)的女兒。她目前是企業戰略總監，負責企業、聯網和數位網絡戰略計畫。40歲的亨利福特三世(Henry Ford III)是72歲的董事會成員埃德塞B福特二世(Edsel B. Ford II)的兒子。

L Brands調升獲利預期 發放股利

內衣品牌維多利亞的秘密母公司L Brands調升本季獲利預期，並宣布恢復發放年度股利、償還債務並回購股票，股價大漲8.9%。L Brands計畫運用手頭11億元現金償還10.3億元債務，並宣布全新的5億元股票回購計畫，以替換其現有尚餘7900萬元的方案。預測第1季每股獲利在55-65分，高於之前的35-45分。

沃爾瑪認購樂天新股 持股0.9%

日本科技巨頭樂天(Rakuten)計畫籌集22億元以與美國對手競爭。宣布以每股1145日元(合10.5美元)價格發行2億1165萬6500股，日本國家郵政總局將買下1億3100萬4000股，持股8.3%；中國網路公司騰訊(Tencent)將買下5738萬2900股，持股3.6%；美國零售商沃爾瑪將買下14,53萬6000股，持股0.9%。

美國 AT&T 特斯拉

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