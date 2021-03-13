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休閒類股正紅 趁回調可低接

記者張大仁／綜合報導

投資人正準備開始迎來一些休閒娛樂時光。持有迪士尼、Airbnb和Live Nation的PEJ娛樂休閒ETF已連續4天創下歷史新高。它在2021年上漲32%，較史坦普500指數的漲幅高出6倍以上。

受到散戶和Reddit投資狂潮的推動，AMC Entertainment是其中表現的佼佼者。今年以來該股已經上漲385%。

Simpler Trading期權總監謝伊(Danielle Shay)表示，等待這些個股回調是明智的，「我通常會警告投資人不要買在高點。不妨檢視整個ETF中的熱門股，並嘗試找到目前正在回跌的股票。」

她推薦的一支個股是Chipotle，本周至今已上漲10%，但整體3月表現不及史指。

謝伊說，「Chipotle出現非常不錯的回跌。在整個疫情中，Chipotle一直走勢堅強，這讓使我相信，一旦整體經濟再次重啟，它的表現將變得更加強大。

Federated Hermes投資組合經理人夏瓦隆(Steve Chiavarone)表示，隨著經濟重新開放，聯邦財政政策應可支持消費者支出，「在經濟系統中提供紓困措施，消費者可省下大約3兆元的額外儲蓄。他們的需求已被壓抑，因此人們可望休更長的假期、規畫更多旅遊、拜訪一年多沒見過的家人，並真正重新分配預算在休閒娛樂上。這方面的股票將會有一段相當長的蜜月期。」

針對夏瓦隆的觀點，謝伊表示，另一支個股Airbnb也可能會受惠於消費者的旅遊需求，「這是一支非常受歡迎的成長型股票。也許它的交易價格不代表什麼，但事實是人們正在買進它，人們正在使用Airbnb。我確實認為Airbnb在不久的未來會繼續走高。」

Airbnb在PEJ ETF中表現最好的股票之一，12日上漲4.48%；市銷率達24倍。相比之下，史指不及它的三分之一。

投資 股票 紓困

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