尺寸升級+關稅 輪胎價水漲船高

車主們可能會注意到輪胎價格上漲了，一方面可能是因為車輛配備更大尺寸的車輪，但一系列新的貿易關稅 也是原因。

美國 SUV的興起導致搭配輪胎的興起，而SUV輪胎的價格通常於傳統像是轎車等房車所使用的小尺寸車輪。

《消費者報告》(Consumer Reports)在2019年進行的調查發現，不包括安裝成本，客戶在轎車、雙門轎跑車、掀背車或小型貨車的輪胎上平均花費137元。SUV輪胎的價格則為162元。皮卡車甚至更高，達175元。

不同的因素大幅影響輪胎商及其價格。Northcoast Research分析師 希利(John Healy)表示，一小部分但逐漸成主流的消費者在網站上購買輪胎，可能對像是亞馬遜這樣的零售商輪胎銷售產生「適度」影響。

同時，SUV、輕型貨車甚至轎車和跑車配備更大尺寸車輪的趨勢，對米其林、固特異和普利司通等優質品牌的大型輪胎製造商是有利的。

對輪胎市場造成進一步衝擊主要來自美國對4個東南亞國家徵收關稅，這可能大幅重擊低價輪胎品牌，有利於美國本土輪胎品牌，因而提高價格。

Keybanc分析師皮卡利洛(James Picariello)說：「初步確定的近期關稅平均稅率為30%，影響整體美國消費輪胎市場近30%。」「這種重大影響短期內不會消失。」