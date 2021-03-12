Yelp：疫情下 新開48萬家企業

疫情一年來新開企業近50萬家，多為飲食業。（歐新社）

在一年前世界衛生組織(WHO)宣布新冠病毒成為大流行之後，Yelp的最新數據顯示，在此期間美國 新開了近50萬家企業，這是美國經濟復甦態勢的樂觀訊號。

從2020年3月11日到2021年3月1日，Yelp的美國平台上有超過48萬7500家新增企業，較去年同期僅下降14%。超過15％的新企業是餐飲和食品業。

包括美國在內的世界各國面對疫情 的作法，從完全封鎖到部分關閉到減少不必要的業務和服務。口罩和社交隔離一直是常態性要求，危機造成的經濟損失十分巨大。

然而，根據Yelp收集的數據，由於疫情限制而在2020年3月11日至2021年3月1日關閉的26萬800家企業，現已重新營業。其中約有8萬5000家是餐館和食品業。

Yelp數據科學副總裁諾曼(Justin Norman)感到樂觀：「隨著越來越多人接種疫苗，病例數繼續減少，並且國會通過提供額外援助的新冠病毒救濟法案，預計去年陷入困境的企業將會重啟。」

在近50萬家新開企業中，約有59%屬於Yelp設定的「專業、本土、家庭和汽車 」類別。

Yelp表示，疫情造成的某些趨勢可能會持續下去。隨著消費者待在家裡更久，家居裝飾需求將會增加。家庭辦公室裝修的平均評論量同比增加75%，而浴室裝修則增加了80%。

Yelp的新業務數據還顯示，疫情帶來的限制加速推動企業採用科技並改變與客戶互動的方式。

在新開業的公司中，食品卡車的數量增加了12%，而食品配送業務數量增加了128%。諾曼說：「雖然可能無法預測到一年後它們會繼續增加，但可以很容易地看出餐點外送服務的成長。」

他還對本土企業如何整合工具技術提供的產品感到驚訝，「值此充滿挑戰的時期，看到大小城鎮中的本地企業採用科技為客戶提供服務，真是令人難以置信、令人鼓舞。」