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拜登簽紓困案 科技股推升史指再創新高

記者張大仁／綜合報導

隨著科技股回升，美股升至紀錄新高，而額外財政紓困法案的簽署也進一步提振了人氣。

史坦普500指數上漲40.53點或1.04%至3939.34點，刷新2月16日的歷史記錄，再創新高。那斯達克綜合指數上漲329.84點或2.52%至1萬3398.67點，因類股輪轉回到科技股。特斯拉上漲了4.72%，而蘋果、臉書、Alphabet和Netflix都上漲至少3%。道瓊工業平均指數上漲188.57點或0.58%至3萬2485.59點，盤中一度上漲逾300多點，創下盤中新高。

拜登總統11日下午簽署了價值1.9兆元的新冠病毒救助計畫成為法律，將向大多數美國人直接支付高達1400元，還將為新冠病毒9疫苗投入近200億元，為州，地方和部落救助投入3500億元。白宮表示，紓困支票最快本周末就會撥入銀行帳戶。

科技和成長型類股正從利率上升引發的快速修正反彈。較高的利率使長期債券對投資人的吸引力降低，並可能導致估值相對較高的股票下跌。

中國半導體貿易協會組成一個新的小組，以與美國同業合作，緩解了兩國間最近的貿易緊張關係，晶片股聞聲大漲。Nvidia和AMD漲幅均超過4%，而Xilinx上漲6.19%。

10年期國債殖利率從近期高點1.6%回落，11日幾乎沒有變化，維持在1.52%。

殖利率 指數 紓困

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