我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美25.1%成人已接種疫苗 紐約州破172萬確診

舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

蘋果反彈 專家：再漲有限

記者張大仁／綜合報導

蘋果近日大跌讓交易員陷入兩難。該股較1月下旬高點下跌近12%，市值流失逾3650億元，相當於美國商銀、迪士尼和Nike的個別市值。

即使蘋果在11日科技股反彈中走升1.65%，但投資經理人表示，蘋果再漲的空間有限。

Joule Financial投資長塔特羅(Quint Tatro)指出：「它若不是停滯不前，就是轉頭下跌。」

他說：「過去，當基本面發功時，買進蘋果的確非常可能獲利豐厚，信不信由你，多年來都是如此。」「不幸的是，此景不再。」

他的主要擔憂與該公司估值有關。他指出，蘋果的股價營收比大約是7倍，「充分反應資產負債表後」的股價淨值比達30倍，其成長展望也不佳。

《日經亞洲》(Nikkei Asia)報導，蘋果將2021年上半年iPhone訂單削減20%。

塔特羅說：「蘋果明年的成長率的確並不誘人。」「其他地方有更好的機會，我們不會冒險靠操作蘋果股票來撿便宜。」

Gradient Investments總裁賓格(Michael Binger)則有不同看法：「在經歷過科技類股的拋售後，該買進蘋果了。」「即使上半年削減20%產量，但全年產量增幅仍繼續保持在接近12%的水平。」「iPhone年增率達到12%真的很不錯。我們將進場買進。」

賓格說，就算蘋果的本益比的確過高，但華爾街中很少有人靠獲利對科技股進行估值，「今後蘋果有20%的商業模式來自服務領域的經常性收入。我認為這將有助其本益比維持在25-30%間。」

他說，「蘋果擁有多項利多。像是採用5G，相信仍有iPhone 12超級周期。它的可穿戴設備也越來越受青睞。」「這些都是蘋果公司的利多。因此我們持有它並繼續擁有；手上沒有持股的人此刻就該買進，目前的價格正適合進場。」（記者張大仁）

蘋果 iPhone 投資

上一則

被美列匯率操縱國 台灣央行：暫無影響

下一則

蘋果汽車 大黑馬鴻海有望代工

延伸閱讀

舊金山灣區最糟時期已過？專家籲防3月底第4波疫情

舊金山灣區最糟時期已過？專家籲防3月底第4波疫情
搶蘋果汽車代工合約？彭博：鴻海、Magna是兩大競爭者

搶蘋果汽車代工合約？彭博：鴻海、Magna是兩大競爭者
打完疫苗可以不戴口罩？各地情況不同 專家籲保持警惕

打完疫苗可以不戴口罩？各地情況不同 專家籲保持警惕

財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

花旗集團對拒絕返還先前誤轉給露華濃公司債權人款項的資產管理機構展開報復。（歐新社）

誤轉5億美元追不回 花旗傳報復這些投資公司

2021-03-09 23:21
由於網路搜索需求旺盛，谷歌母公司股僄接近歷史新高。（美聯社）

大仁說財經／求穩定回報 8個股可以考慮投資

2021-03-07 02:06
世界日報推出《牛理財NEW理財》線上微講座系列，首支影片主題為「稅務規劃」。

這方法賺的錢都不用繳稅？稅務講座專家傳授投資心法

2021-03-04 16:45
美股由大跌轉為大升作收，因債券殖利率的急升出現緩和，而就業報告強於預期，提振人們對加速重啟經濟的樂觀預期。美聯社

由大跌拉至大漲 道指收揚572點

2021-03-05 16:42
因聯準會主席鮑爾無法向投資人保證將繼續抑制債券殖利率和通膨預期，股指大幅下跌。(美聯社)

利率走升恐懼難熄 那指全年淪入負值

2021-03-04 16:37
道瓊工業平均指數大漲，因參議院批准新的新冠病毒紓困方案後，投資人紛紛再度進場，而高科技股的持續拋售給整體市場構成壓力。美聯社

參院通過紓困案 道指大漲創新高

2021-03-08 16:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯
39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告
這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿
紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫
拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」