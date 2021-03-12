蘋果反彈 專家：再漲有限

蘋果 近日大跌讓交易員陷入兩難。該股較1月下旬高點下跌近12%，市值流失逾3650億元，相當於美國商銀、迪士尼和Nike的個別市值。

即使蘋果在11日科技股反彈中走升1.65%，但投資 經理人表示，蘋果再漲的空間有限。

Joule Financial投資長塔特羅(Quint Tatro)指出：「它若不是停滯不前，就是轉頭下跌。」

他說：「過去，當基本面發功時，買進蘋果的確非常可能獲利豐厚，信不信由你，多年來都是如此。」「不幸的是，此景不再。」

他的主要擔憂與該公司估值有關。他指出，蘋果的股價營收比大約是7倍，「充分反應資產負債表後」的股價淨值比達30倍，其成長展望也不佳。

《日經亞洲》(Nikkei Asia)報導，蘋果將2021年上半年iPhone 訂單削減20%。

塔特羅說：「蘋果明年的成長率的確並不誘人。」「其他地方有更好的機會，我們不會冒險靠操作蘋果股票來撿便宜。」

Gradient Investments總裁賓格(Michael Binger)則有不同看法：「在經歷過科技類股的拋售後，該買進蘋果了。」「即使上半年削減20%產量，但全年產量增幅仍繼續保持在接近12%的水平。」「iPhone年增率達到12%真的很不錯。我們將進場買進。」

賓格說，就算蘋果的本益比的確過高，但華爾街中很少有人靠獲利對科技股進行估值，「今後蘋果有20%的商業模式來自服務領域的經常性收入。我認為這將有助其本益比維持在25-30%間。」

他說，「蘋果擁有多項利多。像是採用5G，相信仍有iPhone 12超級周期。它的可穿戴設備也越來越受青睞。」「這些都是蘋果公司的利多。因此我們持有它並繼續擁有；手上沒有持股的人此刻就該買進，目前的價格正適合進場。」（記者張大仁）