我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美24.4%成人已接種疫苗 加州破361萬確診

選委會擴大擴權！中國人大改香港選制決定共9條

財經簡訊

記者張大仁／整理

GameStop暴漲40%又暴跌

GameStop狂潮在10日上演另一幕，這家零售商股價盤中先是暴漲40％，然後在25分鐘內全數吐回，但似乎未受任何訊息帶動。該股一度漲至每股348.50元，創1月27日來最高價。隨後因過度波動暫停交易。恢復交易後迅速下跌，抹去所有漲幅。收盤上漲7.33%，報265元。

GE出售飛機租賃業務

奇異電氣(GE)宣布將出售其飛機租賃業務(Gecas)給競爭對手AerCap，將大幅縮水的GE Capital納入整體資產負債表，這是CEO庫爾普(Larry Culp)精簡其核心業務營運的最新動作。Gecas是GE融資部門GE Capital最大資產，GE Capital在金融危機期間遭受巨額虧損，幾乎讓GE破產。庫爾普一直在尋求退場機制。

蘋果削減iPhone訂單20%

據「日經亞洲」(Nikkei Asia)最新報導，由於對其最小的iPhone 12 mini機型需求減少，蘋果將iPhone訂單削減了20%。蘋果計畫2021年生產2.3億支iPhone，較2020年多出11.6%。但由於消費者偏好大螢幕的舊版iPhone 11、iPhone 12或高價版iPhone 12 Pro，因此mini銷量不及預期。

1.2億人用電視看YouTube

YouTube表示，其平台上的收視觀眾越來越多在電視上觀看。到2020年12月底時有1.2億人因居家令而在電視螢幕上觀看YouTube或YouTube TV，這個數字比去年3月的1億增加。不過移動設備仍是看平台內容的最大來源。但12月底有四分之一已註冊的YouTube用戶幾乎只在電視上收看內容。

甲骨文獲利佳 調高股利

甲骨文第3財季獲利超出分析師預期，並將其股息從每股24分提高到32分。調整後每股獲利1.16元，高於預估的1.11元；營收100.9億元，高於預期的100.7億元，年增3%。主要業務部門雲端服務和授權費營收達72.5億元，較上季增加5%，略低於FactSet的平均預期72.8億元。硬體收入8.2億元，下降4%。

2月CPI年增1.7% 1年來最高

勞工部表示，消費者物價指數(CPI)在1月上漲0.3%後，2月上漲0.4%；年增率1.7%，為2020年2月以來最大漲幅，1月的年增率為1.4%。扣除食品和能源的核心CPI在連續兩個月保持不變後微升0.1%，年增1.3%。娛樂、醫療和機動車輛保險費用的上漲抵銷了機票、二手車、卡車和服裝價格的下跌。

iPhone YouTube 蘋果

上一則

奇異售租賃事業 300億賣給AerCap

下一則

先到先贏 Peloton進軍澳洲

延伸閱讀

台灣乾旱影響蘋果與特斯拉晶片 台積電卡車運水救生產

台灣乾旱影響蘋果與特斯拉晶片 台積電卡車運水救生產

日經：蘋果上半年iPhone訂單砍兩成 多為12 mini

日經：蘋果上半年iPhone訂單砍兩成 多為12 mini
劉海消失、Touch ID回歸？iPhone 13、14渲染圖曝光

劉海消失、Touch ID回歸？iPhone 13、14渲染圖曝光
聖地牙哥動物園猿猴 接種新冠疫苗

聖地牙哥動物園猿猴 接種新冠疫苗

熱門新聞

受債券殖利率再度跳升影響，科技股拖累史坦普500指數，而受惠經濟復甦的相關個股則提供了部分支撐。道瓊工業平均指數下跌121.43點或0.39%收3萬1270.09點。美聯社

殖利率再度跳升 科技股帶頭下殺

2021-03-03 16:27
花旗集團對拒絕返還先前誤轉給露華濃公司債權人款項的資產管理機構展開報復。（歐新社）

誤轉5億美元追不回 花旗傳報復這些投資公司

2021-03-09 23:21
由於網路搜索需求旺盛，谷歌母公司股僄接近歷史新高。（美聯社）

大仁說財經／求穩定回報 8個股可以考慮投資

2021-03-07 02:06
美股由大跌轉為大升作收，因債券殖利率的急升出現緩和，而就業報告強於預期，提振人們對加速重啟經濟的樂觀預期。美聯社

由大跌拉至大漲 道指收揚572點

2021-03-05 16:42
世界日報推出《牛理財NEW理財》線上微講座系列，首支影片主題為「稅務規劃」。

這方法賺的錢都不用繳稅？稅務講座專家傳授投資心法

2021-03-04 16:45
因聯準會主席鮑爾無法向投資人保證將繼續抑制債券殖利率和通膨預期，股指大幅下跌。(美聯社)

利率走升恐懼難熄 那指全年淪入負值

2021-03-04 16:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
每人1400元紓困金 月底前能收到

每人1400元紓困金 月底前能收到
感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？

感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？