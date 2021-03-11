GameStop暴漲40%又暴跌

GameStop狂潮在10日上演另一幕，這家零售商股價盤中先是暴漲40％，然後在25分鐘內全數吐回，但似乎未受任何訊息帶動。該股一度漲至每股348.50元，創1月27日來最高價。隨後因過度波動暫停交易。恢復交易後迅速下跌，抹去所有漲幅。收盤上漲7.33%，報265元。

GE出售飛機租賃業務

奇異電氣(GE)宣布將出售其飛機租賃業務(Gecas)給競爭對手AerCap，將大幅縮水的GE Capital納入整體資產負債表，這是CEO庫爾普(Larry Culp)精簡其核心業務營運的最新動作。Gecas是GE融資部門GE Capital最大資產，GE Capital在金融危機期間遭受巨額虧損，幾乎讓GE破產。庫爾普一直在尋求退場機制。

傳蘋果 削減iPhone 訂單20%

據「日經亞洲」(Nikkei Asia)最新報導，由於對其最小的iPhone 12 mini機型需求減少，蘋果將iPhone訂單削減了20%。蘋果計畫2021年生產2.3億支iPhone，較2020年多出11.6%。但由於消費者偏好大螢幕的舊版iPhone 11、iPhone 12或高價版iPhone 12 Pro，因此mini銷量不及預期。

YouTube表示，其平台上的收視觀眾越來越多在電視上觀看。到2020年12月底時有1.2億人因居家令而在電視螢幕上觀看YouTube或YouTube TV，這個數字比去年3月的1億增加。不過移動設備仍是看平台內容的最大來源。但12月底有四分之一已註冊的YouTube用戶幾乎只在電視上收看內容。

甲骨文獲利佳 調高股利

甲骨文第3財季獲利超出分析師預期，並將其股息從每股24分提高到32分。調整後每股獲利1.16元，高於預估的1.11元；營收100.9億元，高於預期的100.7億元，年增3%。主要業務部門雲端服務和授權費營收達72.5億元，較上季增加5%，略低於FactSet的平均預期72.8億元。硬體收入8.2億元，下降4%。

2月CPI年增1.7% 1年來最高

勞工部表示，消費者物價指數(CPI)在1月上漲0.3%後，2月上漲0.4%；年增率1.7%，為2020年2月以來最大漲幅，1月的年增率為1.4%。扣除食品和能源的核心CPI在連續兩個月保持不變後微升0.1%，年增1.3%。娛樂、醫療和機動車輛保險費用的上漲抵銷了機票、二手車、卡車和服裝價格的下跌。