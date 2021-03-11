先到先贏 Peloton進軍澳洲

Peloton即將進軍澳大利亞。這家健身 公司宣布計畫擴大在當地的銷售，這是該公司首次涉入更廣闊的亞太地區，從而擴大了其目前已在加拿大、英國和德國占有的國際影響力。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)對此指出，「我看好它的擴張，能夠成功地善用其他健身和硬體公司做不到的網路效應，所以我真的看好它。我甚至還買了它的產品，並持有它的股票。」

考慮到澳洲較小而孤立的市場回歸至新冠疫情前正常狀態相對更容易，Peloton向澳大利亞擴展業務是個讓人感到有趣的議題。在封鎖期間，它的產品在美國 大受歡迎。

Tocqueville Asset Management投資組合經理人佩特里茲(John Petrides)表示，這項策略十分合情合理，「這塊市場已充滿許多不同的產品，成為一個競爭非常激烈的領域。誰先到誰就是贏家。」「Peloton正在向以前從未開展業務的亞大地區試水溫，澳大利亞只是個開端，試圖在此成為開路先驅，並可能在亞太地區進行更多的細項市場探勘和研發工作，以實現推升其市占率的目標。」

Peloton的營收 中有93%來自美國。在最近12月截止的當季，整體銷售額增加近130%。

佩特里茲說：「我認為這項決定比較傾向是以先發優勢作考量，而不是從公司財務角度出發。」

Peloton股價今年以來已下跌23%，但較去年3月低點上漲超過550%。