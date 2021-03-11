特斯拉電池成本 同業10年難超越

根據凱恩能源研究顧問公司(Cairn Energy Research Advisors)的最新報告，在降低鋰電池價格以及擁有最低成本的電動車 (EV)電池組方面，特斯拉 相較競爭對手擁有絕對的領先優勢。雖通用汽車(GM )努力縮小差距，特斯拉在未來10年內仍將在電動車同行中擁有最低成本。

Cairn ERA總經理賈菲(Sam Jaffe)說，「特斯拉肯定會在這方面更加積極推展。目前正是關鍵時期，因此正在廣建自製能力。」「它在上海、柏林以及現在德州Austin正在不斷地興建一個又一個工廠。」

追踪電池和電動車產業的賈菲說，特斯拉的優勢不僅在於其業務規模，還源於馬斯克(Elon Musk)對降低電池成本的不懈追求。

根據Cairn ERA的數據，特斯拉從其3大電池供應商松下、LG Chem和寧德時代(CATL)採購的電池平均每千瓦時(kWh)為142元。相較之下，GM的電池平均價格為每千瓦時169元，而整體產業平均水平為每千瓦時186元。

特斯拉的電池採購價格比其他同業低得多，這讓它在生產EV電池組的成本方面領先整個產業。Cairn ERA估計特斯拉的電池組平均成本為187元，而GM電池組成本為207元，而汽車業的平均成本為246元。

賈菲說，特斯拉的電池組成本比GM便宜10%，比其他汽車同業便宜24%，這是因為馬斯克和他的團隊在過去10年中積極降低成本。

Cairn ERA預測特斯拉在2030年前仍在電池和電動車電池組的成本占有優勢，但在此同期GM將縮小這段差距，拉近與特斯拉的車價差距。賈菲說，GM趕上特斯拉的能力反映出汽車製造商全力投入電動車的決定。

GM計畫在2025年之前投資220億元發展電動車，包括在今年推出全電動凱迪拉克Lyriq。明年GM和LG Chem合資量產鋰離子電池組(Ultium)的電池廠將在俄亥俄州Lordstown郊外啟產，預計將可穩步降低其電動車成本。