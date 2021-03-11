紓困案+利率降 道指再創新高

債券殖利率 下降，讓道瓊工業平均指數 飆升逾400點，創歷史新高。新的紓困計畫也刺激投資人搶進將受惠由新冠疫情快速復甦的股票。

道指上漲464.28點或1.46%至創紀錄的3萬2297.02點。史坦普500指數上漲23.37點或0.6%至3898.81點，由能源和金融類股領漲。那斯達克綜合指數下跌4.99點或0.04%至1萬3068.83，盤中一度上漲1.6%。

眾議院民主黨10日通過價值1.9兆元的新冠病毒減免法案，拜登總統預計將於12日簽署。拜登說，1400元的支票本月就會發出。

對經濟反彈最敏感的周期性類股領漲，恢復過去幾周走勢。史指能源類股上漲2.6%，使其2021年來的漲幅超過39%。工業、材料和金融類股都上漲超過1％。

小型股羅素2000指數表現突出，上漲1.8%，因投資人大量買入高價的價值型股票。

同時，溫和的通貨膨脹數據緩解了人們對物價上漲的擔憂，2月消費者物價上漲0.4%，年增1.7%，符合預期。物價上漲往往動搖殖利率並讓股票投資人不安。10年期美國 國債殖利率下降2個基點至1.52%。

備受矚目的10年期美國國債拍賣達380億元，滿足市場需求，緩解了交易員的擔憂。美國日益增加的債務負擔將使市場無法承受，這將打擊債券需求，並迫使殖利率更高。