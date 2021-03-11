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疫情滿周年 經濟恢復85%

記者張大仁／綜合報導
新冠疫情滿周年，經濟陸續重啟。（路透）
新冠疫情滿周年，經濟陸續重啟。（路透）

全面關閉規模20兆元的經濟本來就是一項艱鉅任務。而事實證明，要再重新啟動似乎更加困難。

一年前，政府下達封鎖令讓經濟活動停滯，希望阻止新冠病毒大流行。所有被視為無關緊要的活動都被叫停。然後，經濟開始在去年5月重啟，然後在夏季加速推動。去年第1季國內生產總值(GDP)萎縮達驚人的31.4%，但在7月到9月當季大幅回升33.4%。這是經濟大蕭條後從未見過的兩個數字。

在世界衛生組織(WHO)宣布新冠病毒大流行1周年即將到來之際，許多人都在問：經濟可能回歸正常了嗎？

答案是還沒有，但是已經很接近了。

Aberdeen Standard Investments資深經濟學者麥肯(James McCann)說：「其實目前的復甦讓人印象深刻。」「顯然還有很長的路要走。在那些經濟仍受疫情衝擊影響的地區，經濟活動仍然受到抑制。」但「我們對經濟開始強勁復甦的能力越來越樂觀。」

Jefferies採用高頻數據指標來衡量在目前戴著口罩的世界中，像是步行和網路流量、徵才訊息、餐廳預訂、航班表、交通擁堵、房貸申請和工業生產等資料，比較疫情前後水平的表現。

根據這項指標，截至本周經濟已達一年前的85%水平。雖然看來似乎不錯，但更好的消息是，隨著新冠病毒病例降至疫情爆發來的最慢增加，情況只會越來越好。

亞特蘭大Fed的GDPNow追踪器現在估計第1季為8.4%，低於一周前的10%，但仍高於幾個月前的預期。如果預測正確，將是1984年第4季以來美國最快的單季GDP成長率。

經濟學者在2020年花了大量時間來思考復甦的形式。答案從極端樂觀到古怪的飛鏢式以至最悲觀，最後兩個最被接受的結論是快速反彈的「V型」和兩段起伏的「K型」。

今年經濟可望以6-7%的速度成長，可能在夏季就恢復疫情前水準，當然可以視為V型。但是，相對低端經濟體的失衡，特別是曾經在酒店和休閒部門工作的人都認為是K型。

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