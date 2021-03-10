科技股推升 那指走勢4個月來最佳

債券殖利率 下降讓投資人重返備受重擊的科技類股，帶動美股9日大漲。

那斯達克綜合指數 上漲464.66點或3.69%至1萬3073.82點，為11月以來最佳單日走勢。特斯拉 在經歷連續5個交易日下跌後飆升19.64%，創2020年2月以來最大單日漲幅。蘋果和臉書的漲幅均超過4%，而微軟和Netflix均至少漲2.5%。亞馬遜上漲3.76%。盤中那指一度上漲4.3%。

史坦普500指數上漲54.09點或1.42%至3875.44點。道瓊工業平均指數收盤接近盤中低點，僅上漲30.3點或0.1%至3萬1832.74點。道指盤中最高上漲逾300點，觸及歷史新高。

隨著債券殖利率趨穩，科技股從大幅下跌中反彈。10年期美國國債殖利率下跌超過5個基點，至1.54%。8日該基準利率一度高達1.62%。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中說，「在過去幾周嚴重落後大盤後，成長及動能股開始爆炸性大漲，因為投資人對利率的看法變得更加釋然，並開始買進之前非常熱門的類股。」

過去一個月，由於利率擔憂，許多熱門科技股已經下跌達兩位數。即使9日出現大幅反彈，蘋果過去一個月中下跌超過10%，而特斯拉下跌20%。同期在疫情中表現極佳的Zoom Video和Peloton分別下跌20%和36%。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)說，「許多科技股短期內已經呈現超賣。因此，出現大幅反彈並不讓人驚訝。」「問題在於這種反彈是股很強的反彈，還是無法持續太久的『死貓反彈』。」

同時，經濟重啟和周期性股票的反彈9日暫時休息。能源是最大輸家，在本月上漲8%之後下跌1.9%。金融和工業股也跑輸大市。