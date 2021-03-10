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特斯拉勁揚近20% 幾收復連5日跌幅

記者張大仁╱綜合報導

在債券殖利率下跌後，美股科技股9日大漲，特斯拉收盤上揚近20%，幾乎收復過去連續5個交易日的累計跌幅，但仍比1月25日的歷史最高價每股900元下跌約25%。

中國乘用車協會(CPCA)發布的銷售數據也有助提振特斯拉股價。CPCA 9日報導，與2020年2月相比，2021年2月中國乘用車零售量成長逾3倍，達到120萬輛左右。

根據CPCA的數字，特斯拉賣出1萬8318輛Model 3和Model Y，這些車型是在其中國上海廠生產；其中1萬3688輛是Model 3。即使2月11日至2月17日是農曆新年假期，生產線暫時休息，但銷量依然強勁。

上汽(SAIC)、通用(GM)和五菱(Wuling)的合資企業生產的一款微型汽車在中國非常受歡迎，2021年2月售出2萬819輛，超過特斯拉。然而，五菱迷你車的價格不到5000元，而Model 3的起價約為3萬6000元。

有些特斯拉的粉絲已經開始體認到電動車市場中特斯拉的競爭日趨激烈，但是許多人認為最近股價下跌是個買進機會。

瑞銀(UBS)分析師3月3日將特斯拉股票的12個月目標價格從325元調升至730元，預期特斯拉未來幾年能靠軟體獲得更多收益，並稱讚特斯拉在電池生產上從「內包」到研發的各項成就。

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