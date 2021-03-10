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工業股已近高點 可考慮卡車股

記者張大仁／綜合報導

隨著製造業活動加速復甦，對建築設備和曳引機的需求激增。設備製造商協會(AEM)的通路調查顯示，2月和1月的曳引機銷量增加了15%。

對該產業的樂觀情緒以及預期拜登政府將推出龐大基礎設施法案，提振了工業類股股價。例如，開拓重工(Caterpillar)和迪爾(Deere)已升至距歷史高點不到3%，並且今年以來它們的表現已遠遠超過史坦普500指數。

Strategic Wealth Partners總裁泰普(Mark Tepper)表示，這可能會讓投資人想要搭上這股製造業榮景的順風以尋求更高的價值選擇。

他指出：「但如今要再逢低承接可能已經太晚了。」他認為大多數利多消息已經反映在開拓重工和迪爾的股價上。

他說：「如果真的想操作這個議題，可能需要更深入地研究，找到一些周邊相關產業，像卡車運輸就是個被忽略的產業，目前正一路走升。」

在過去一個月中，史指卡車貨運次類股成長5%。

泰普指出，「施耐德(Schneider)就是個不錯的代表。」「如果考量到曳引機上從車輪到座椅再到引擎的所有零件，它們都需要從美國的某地轉移到另一個地方去。因此，目前最適合的投資選擇，卡車會比曳引機更具吸引力，我認為前者還有更多的上漲空間。」

施耐德的預期本益比為16倍，低於開拓重工和迪爾的超過20倍。

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)則是選擇另一種更加多元化的投資方法，「如果採取更廣闊的視野，並審視預期超過2兆元的基礎設施一籃子方案，就可採用PAVE ETF來進行全面性的投資。PAVE ETF是美國基礎設施ETF，除持有迪爾外，也持有像是Vulcan Materials之類的個股。」

PAVE ETF今年以來上漲超過12%，優於XLI工業ETF的不到7%。（記者張大仁）

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