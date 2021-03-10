工業股已近高點 可考慮卡車股

隨著製造業活動加速復甦，對建築設備和曳引機的需求激增。設備製造商協會(AEM)的通路調查顯示，2月和1月的曳引機銷量增加了15%。

對該產業的樂觀情緒以及預期拜登政府將推出龐大基礎設施法案，提振了工業類股股價 。例如，開拓重工(Caterpillar)和迪爾(Deere)已升至距歷史高點不到3%，並且今年以來它們的表現已遠遠超過史坦普500指數。

Strategic Wealth Partners總裁泰普(Mark Tepper)表示，這可能會讓投資 人想要搭上這股製造業榮景的順風以尋求更高的價值選擇。

他指出：「但如今要再逢低承接可能已經太晚了。」他認為大多數利多消息已經反映在開拓重工和迪爾的股價上。

他說：「如果真的想操作這個議題，可能需要更深入地研究，找到一些周邊相關產業，像卡車運輸就是個被忽略的產業，目前正一路走升。」

在過去一個月中，史指卡車貨運次類股成長5%。

泰普指出，「施耐德(Schneider)就是個不錯的代表。」「如果考量到曳引機上從車輪到座椅再到引擎的所有零件，它們都需要從美國 的某地轉移到另一個地方去。因此，目前最適合的投資選擇，卡車會比曳引機更具吸引力，我認為前者還有更多的上漲空間。」

施耐德的預期本益比為16倍，低於開拓重工和迪爾的超過20倍。

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)則是選擇另一種更加多元化的投資方法，「如果採取更廣闊的視野，並審視預期超過2兆元的基礎設施一籃子方案，就可採用PAVE ETF來進行全面性的投資。PAVE ETF是美國基礎設施ETF，除持有迪爾外，也持有像是Vulcan Materials之類的個股。」

PAVE ETF今年以來上漲超過12%，優於XLI工業ETF的不到7%。（記者張大仁）