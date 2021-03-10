Disney+推出16個月 用戶破億

迪士尼旗下串流媒體服務Disney+推出後16個月全球用戶就超過1億。自推出以來，這項串流媒體服務已發行許多熱門電視影集，包括兩季「曼達洛人」(The Mandalorian)和其部漫威影集「汪達與幻視」(WandaVision)。這兩個熱門影集推動了該服務的註冊人數。

波音訂單15個月來首超取消量

波音公司2月賣出82架飛機，並被取消51架訂單，這是2019年11月以來首度單月銷售超過被取消的訂單。賣出的飛機包向聯合航空25架737 Max和27架KC-46加油機。51架飛機的取消訂單包括32架Max。新加坡航空用11架777X噴氣飛機取代19架787-10夢幻機的訂單。目前的累積訂單數量為4041架。

繼續集客 Target推自有零食品牌

目標百貨(Target)推出一個鎖定零食和放縱的食品飲料品牌，以在一旦新冠疫情 結束後也要繼續吸引回頭消費。這個稱為Favorite Day的全新自有品牌將包括700多種產品，像是優質冰淇淋、烘焙食品、綜合飲料、無酒精調酒和蛋糕裝飾品。它將在4月初在實體店和官網上架。

迪克財報勝預期 估今年銷售放緩

迪克體育用品(Dick’s Sporting Goods)第4季財報超出華爾街預期，因為購物者在新冠疫情期間持續採購戶外活動和居家健身的設備和服裝。但該零售商估計未來一年同店銷售額可能會在正負2%間徘徊，較2020財年近10%的成長率大幅下降；銷售額將在95.4億至99.4億元間，與去年基本持平。

Chipotle酥餅列入菜單 僅限網購

經多年測試和調整，Chipotle Mexican Grill終於將墨西哥 酥餅(quesadillas)列入正式菜單，但僅適用於網路下單。這項產品至少從2018年起就在測試，該連鎖店知道要在全美上架需要新的烹飪設備並改變其流水線。玉米餅和墨西哥捲餅碗可以快速製作，但酥餅需要時間才能讓起司融化，酥餅變金黃。

微軟 75億收購遊戲商ZeniMax

在SEC放行後，微軟完成75億元收購電子遊戲發行商Bethesda的母公司ZeniMax，為微軟史上最大手筆遊戲收購。Bethesda是遊戲界知名企業，發表許多熱門遊戲，包括角色扮演遊戲系列《異塵餘生》(Fallout)、《上古捲軸》(The Elder Scrolls)以及射擊遊戲《毀滅戰士》(Doom)系列。