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高盛：今年失業率將降至4.1%

記者張大仁／綜合報導
經濟重啟、紓困方案將使失業率降至疫情前水準。（路透）
經濟重啟、紓困方案將使失業率降至疫情前水準。（路透）

高盛(Goldman Sachs)預測今年失業率可能會降到接近新冠病毒大流行前的水平。

該公司預計失業率將達4.1%甚至更低，這將取決於在更多財政紓困措施下，受新冠病毒打擊最嚴重部門的職位復甦力道有多強。

高盛經濟學者布里格斯(Joseph Briggs)在報告中表示：「預計今年招聘重現熱潮，主因是經濟重新開放、財政紓困措施和家戶累積存款將推動需求強勁成長。」即使這項預測在華爾街最悲觀，但「仍可能在3月中旬恢復疫情前水準」。

在疫情爆發前的2020年2月，失業率觸及50多年來最低的3.5%。由於經濟封鎖以減少新冠病毒傳播，失業率在2020年4月激增至14.8%，今年2月已降至6.2%。

即使如此，總就業人數仍比一年前減少約850萬。

布里格斯寫道：「預計勞動市場將迅速復甦的另一個關鍵原因是，目前因疫情而流失的工作崗位中，有三分之二是對疫情高度敏感的部門，隨著經濟全面開放，就業率應會反彈。」「2月就業報告中，受疫情所苦的休閒和款待業職位急劇增加，這就是早期復甦跡象。」

根據勞工部最新非農就業報告，相關產業在2月新增35.5萬個工作，幾占當月新增37.9萬個職位的全部。

此外，酒吧、餐廳和酒店業似乎仍有很多閒置職位。該產業仍水一年前減少近350萬人，失業率為13.5%，而一年前為5.7%。

高盛表示，除了接待業就業數增加，政府薪資成長也有助於降低失業率。政府部門職位比一年前減少165萬人，是拖累2月就業報告的最大原因，因為它仍流失8.6萬個職位。

高盛還預測勞動參與率將出現成長，這是衡量就業和參與程度的關鍵數字。由於420萬人退出勞動市場，勞參率從一年前的63.3%降到61.4%。女性降幅尤為嚴重，從去年的59.2%降到57%，而黑人則從63.1%下降到60.1%。

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