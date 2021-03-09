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1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

參院通過紓困案 道指漲306點

記者張大仁／綜合報導

道瓊工業平均指數大漲，因參議院批准新的新冠病毒紓困方案後，投資人紛紛再度進場，而高科技股的持續拋售給整體市場構成壓力。

道指上漲306.14點或0.97%至3萬1802.44點，盤中最高一度上漲650點，創下歷史新高。史坦普500指數下跌20.59點或0.54%至3821.35點。那斯達克綜合指數下跌310.99點或2.41%至1萬2609.16點，蘋果下跌4.17%，特斯拉下跌5.84%。Alphabet和Netflix的跌幅均超過4.2%。那指收盤價已低於52周高點超過10%，正式跌入修正區。

參議院6日通過1.9兆元的經濟救濟和紓困法案，擴大失業救濟、發放另一輪紓困支票以及對州和地方政府提供援助。民主黨掌控的眾議院預計本周會通過該法案，讓拜登總統在3月14日失業援助計畫到期前簽署成為法律。

同時，疾病控制與預防中心(CDC)表示，已經接種新冠病毒疫苗的人可以不戴口罩在室內安全見面，進一步激發人們重新開放的希望。這些利多提振股市，認為經濟就要強勁復甦。

在加州放鬆管制規定後，迪士尼股價上漲6.27%，為迪士尼樂園於4月有限度重新開放預作準備。美國航空跳升4.99%，而聯合航空跳升7.01%。目標百貨上漲2.38%。

紓困 指數 迪士尼

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