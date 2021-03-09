方舟CEO：牛市加強 將擴大投資

方舟投資 管理公司(Ark Investment Management)創始人兼CEO伍德(Cathie Wood)表示，她並不擔心最近的資金流出，牛市只會擴大其投資更多價值型產品的策略。

被譽為「女股神」的伍德說，隨著時間演進，她執行的破壞性策略將獲得回報，「目前市場正在擴大，我們感覺到牛市正在加強，從長遠來看十分有利。」

伍德管理5支專注於「顛覆性創新」的ETF，光是今年一年就吸引超過150億元的資金注入。隨著新冠疫情加速創新趨勢，方舟的旗艦基金方舟創新(Ark Innovation)在2020年回報率近150%，目前擁有超過170億元淨資產。然而，由於利率上漲壓力讓科技股近日疲軟，今年來ARKK下跌約8%。

伍德說，最讓方舟投資公司感到震驚的是，市場從未以10年期美國 國債殖利率 0.5%、1%或1.5%定價，「我們的確認為利率上升速度讓人恐懼。在過去低利率環境下大家過度安逸：沒有太大變化，聯準會(Fed)是大家的靠山。」

她說，這種情形也曾發生在2016年第4季，當時川普當選總統並承諾降低稅率。因此當時方舟投資策略趨於消極。

伍德指出，「牛市正在擴大，納入價值型或更多周期型產業，這對我們長期策略來說是個非常好的消息。可能出現最糟的結果是另一個科技和電信泡沫，市場因而荌縮，只有少數產業勝出。」

除維持投資策略不變，伍德將最近科技大跌視為買入一些ETF高持股的機會。伍德已經大量買進特斯拉、Teladoc、Zoom Video和Palantir。方舟創新最近還搶購Square、Roku、Zillow和Shopify股票。

伍德說，這波大跌「正是巨大的機遇」，讓她的基金可買進最適合的個股，「在這波拋售中，我們對手上的投資組合越來越樂觀。」