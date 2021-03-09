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雖跌破均線 3科技股仍看好

記者張大仁／綜合報導

隨著利率上升和經濟重新開放預期，高成長科技股對投資人的吸引力下降。過去一周亞馬遜、Zoom、Dexcom、Adobe和Fastenal都跌破200日移動均線。

BK Asset Management外匯策略總經理許洛斯伯格(Boris Schlossberg)說，其中3支個股可能只是遭受池魚之殃，「原因很簡單，我絕對看好亞馬遜、Adobe和Zoom，是因為這些公司本質上都是靠訂閱賺錢的公司，它們擁有非常忠實的客戶群，並且具有絕對的市場主導地位。」

他解釋，亞馬遜是零售業「永遠的藍籌股」，而Adobe憑藉其軟體產品組合建立「堡壘式業務」。

但是Zoom可能還會繼續下跌，即使許洛斯伯格認為因新冠病毒大流行期間廣獲採用，讓Zoom成為明顯的贏家，「Zoom雖已打下重要的灘頭堡，但目前股價風險最大，很容易就會下跌100多元，且估值仍然相對偏高。」

Piper Sandler首席市場技術員強生(Craig Johnson)對這些個股最近疲軟並不感到驚訝。他說，自去年夏末以來，許多高動能、高成長的股票一直在橫向盤整。

他說，「以亞馬遜為例。它大概在上下500元範圍內橫向移動，但是多半下跌。現在，它可以說正處靜止狀態或者可能出現更深的修正。」

強生指出，亞馬遜需要將支撐價位維持在其低點約3000元。如果失守，下個支撐點就會在2500元。亞馬遜8日收在2951.95元。

他說，與此同時，Adobe和Zoom似乎處於下跌波段中。Adobe可能跌至425元，如果跌破，很可能下探385元。該股8日收在421.2元。Zoom也可能從332元跌至235元，它8日收在310.93元

強生說：「接下來幾個月可能將是挑戰，直到這些科技股進行更深層次的淘汰為止，但坦白說，我覺得這有點過頭了。」（記者張大仁）

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