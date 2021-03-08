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最低時薪15元 調漲還有得等

文／周芳苑

聯邦政府有意推動將全美最低時薪上調至15元，但牽涉到立法，情況較複雜，看來短期內還無法落實；調薪遙遙無期對女性的打擊要比男性來得大。

參議院議員2月底決定調薪案不能透過所謂的預算和解加速程序過關，之後，參議院民主黨人士便將15元最低工資案從最新的1兆9000億元刺激紓困計畫中除去。

有些民主黨人士如佛蒙特州獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）提出懲罰條款，用以懲處沒有向其員工支付每小時至少15元的雇主，其他人則支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）否決議員的懲罰提案、試圖透過預算和解通過調薪法案，不過，並非50位參院民主黨人士全部贊成提高最低工資，加速通過法案很難做到。

桑德斯3月1日宣布要提出修正案，將15元最低工資放入和解法案，但目前尚不清楚和解法案是否會納入立法議程。議員們趕著要在3月14日數百萬人失業救濟金停止前通過刺激紓困計畫。

桑德斯透過聲明表態，他認為，參議院應應該別去管管議員們有多處錯誤的建議 ，但他不確定此一觀點是不是民主黨核心小組多數派的看法。

根據傾向改革的左派機構經濟政策研究所（Economic Policy Institute）和全國就業法計畫（National Employment Law Project）分析，到了2025年，聯邦最低工資提高到每小時15元（該提案已被包括在最新刺激法案中）將使全美約3200萬人的工資提高，其中女性占了將近60%，約1900萬人。

自由派智庫美國進步中心（Center for American Progress）婦女經濟安全政策分析師博什（Diana Boesch）指出，婦女真正感受到這波新冠疫情的影響。

●小費打工族將受益

自2009年以來，聯邦最低工資一直維持在目前每小時7.25元，十多年來從未調整，是全美有史以來原地踏步最久的一次；此外，在餐館裡，收取小費的工人一般最低工資是每小時2.13元， 殘障工人也適用每小時2.13元最低工資。

目前眾所矚目並且被納入最新刺激紓困計畫中的調薪案除了將聯邦最低時薪逐年上調至15元，也完全取消小費最低工資規定。

推動公平工資的全國性組織One Fair Wage總裁賈亞拉曼（Saru Jayaraman）認為，最低工資案將對女性產生最大影響，尤其是有色婦女，在全美收取小費工人中，女性占66%。

賈亞拉曼透過電話接受記者採訪時說，依最低工資度日的小費打工族多數是婦女，而且絕大部分是有色人種，長久以來努力的勉強維持生計。

博什進一步分析，坐領最低工資的人絕大多數是女性，主要原因是職業隔離、以及人們普遍低估女性的工作能力。

新冠疫情間，女性遭受打擊也比男性大；她們大部分失去工作、已被迫退出勞動市場、且在受衝擊最嚴重的行業中占有過高比例。

博什又說，婦女受創最大，卻是經濟復甦的關鍵成員。婦女通常會將增加的工資投入經濟，尤其是正挑起養家糊口重任的母親們；博什說，婦女花在家庭基本必需品的支出對刺激經濟成長至關重要。

正因為婦女的消費支出直接影響經濟，博什認為，為有效推動經濟復甦，務必要確保政策足以支持婦女，這包括提高工資。

●想過關 參院需60同意票

提高最低工資的希望還未完全消失，只不過，短期成真的可能性微乎其微。

今年，將聯邦最低工資提高提案納入新冠救濟計畫之際，眾議院又重新引入《提高工資法案》（Raise the Wage Act），內容與拜登最初的刺激計畫相似，也是要在2025年之前將聯邦最低工資提高到每小時15元，並取消小費最低工資。

民主黨可能會直接推動這項法案，或者納入日後另一項法案以提高聯邦最低工資。

儘管如此，要在預算和解之外試圖通過提高最低工資依舊障礙重重，這需要50個民主黨員多數支持，賀錦麗是一大關鍵；而在參議院，上調工資法案需要獲得60票絕大多數支持才能過關。

依此推估，上調最低工資案如果想通過立法，民主黨需要說動10名共和黨人士支持。

民主黨 參議院 紓困

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