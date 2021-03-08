一延再延… 美企春季重返辦公室無望

美國民眾遠距辦公可能持續到秋季。（路透）

美國 企業面臨的最困難問題之一，便是何時應重啟辦公室？從矽谷、田納西州 到賓州等地，業者原先期盼疫苗 加速接種能讓數百萬員工在春季重返辦公室，然而期望已化為泡影，許多企業正把重返辦公室的日期延到9月或之後，甚至拒絕提供明確日期，令員工感到焦慮。

這代表今年仍是持續觀望的遠距辦公年。擁有電視購物頻道的零售集團Qurate，近來調整5月重啟費城等主要城市辦公室的計畫，延至最快9月實施。田納西州行銷公司TechnologyAdvice起初告知員工2月1日重返辦公室工作，現已延至8月，且秋季起實施混合型辦公模式，開放員工選擇遠距或進辦公室上班。

9月6日的美國勞動節也成為受青睞的重返辦公室預定日。例如Google把重返辦公室的時間從7月延期至9月。會計師事務所Grant Thornton預估，8500名員工中的多數員工，將在夏季末或秋季初重返辦公室，而且適用彈性工時。

過去一年來，美國企業對重啟辦公室的日期一改再改，有些企業索性不向員工宣布這項資訊。例如快遞業者優比速（UPS）和總部位於波士頓的金融服務業者富達投資（Fidelity），一直未宣布重啟辦公室的日期，而是告知員工公司正密切監控新冠肺炎疫情，而且會在情況安全時通知員工重返辦公室。

企業主管表示，員工在遠距辦公將近一年後已備感疲乏。雖然許多企業表示遠距辦公有助提高生產力，但一些主管擔憂此舉正扼殺創造力，員工兼顧家庭生活與工作而感到精疲力竭的情況也持續增加。即便如此，企業老闆也難以判斷何時情勢會改變。

美國經濟研究聯合會（Conference Board）訪調2,200名企業員工後發現，44%受訪者不清楚公司的重返辦公室計畫，比去年9月調查的37%比率更高。

許多主管認為，現在比去年更難預測白領勞工何時應重返辦公室，因為疫苗接種速度不如預期、變種病毒迅速傳播，且調查顯示，許多員工依然對須接觸他人的工作環境感到焦慮。

聘有350名員工的休士頓科技公司Amsys集團執行長帕雷克表示：「我想應該會等到2022年某個時間點，員工才會對重返辦公室感到自在。屆時我們才會有平安的感覺。」