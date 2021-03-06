由大跌拉至大漲 道指收揚572點

美股由大跌轉為大升作收，因債券殖利率 的急升出現緩和，而就業 報告強於預期，提振人們對加速重啟經濟的樂觀預期。

史坦普500指數 上漲73.47點或1.95%收3841.94點，盤中一度下跌1%。道瓊工業平均指數在盤中下跌多達150點後，攀升572.16點或1.85%至3萬1496.3點。那斯達克綜合指數上漲196.68點或1.55%收1萬2920.15點，蘋果上漲1.07%，微軟上漲2.15%。盤中數低那指下跌達2.6%。

由於債券殖利率從盤中高點回落，主要股指從低點反彈。數據顯示就業成長激增，10年期美國國債殖利率盤中突破1.6%、觸及2021年來高點，之後回跌至1.55%。

不過，利率的飆升也加劇了人們擔憂，即去年帶動股市上漲的成長型科技股會因借貸成本躍升而很難達到獲利預期。特斯拉大跌3.78%，本周跌幅擴大至11%。

疫情最大贏家Peloton和Zoom Video本周分別下跌12%和9%。專注於新創企業的知名投資人伍德(Cathie Wood)，主持的旗艦基金本周跌達兩位數，抹去2021年所有收益。

以科技股為主的那指本周下跌超過2%，並一度全年跌入負值。史指本周上揚0.8%，結束連跌2周走勢；道指本周上漲1.8%，因投資人看好經濟復甦。

勞工部公佈，2月非農就業人數躍增37.9萬，失業率降至6.2%。

就業報告公布後，受惠於經濟快速復甦的股票大漲。史指能源類股上漲3.9%，為11月來最佳單日漲幅。西方石油(Occidental Petroleum)上漲4.45%，Devon Energy上漲8.43%。金融股和材料股分別上漲逾2%。