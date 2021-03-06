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掛牌待售屋腰斬 推升房價創新高

記者張大仁╱綜合報導

春季房市成為史上最貧乏和最具競爭力的市場。部分是因為惡劣天氣導致新房源急劇下降，再加上早已創紀錄的供應不足，買家越來越難以理想價格找到夢想中的房子。

根據realtor.com的最新數據，與去年同期相比，2月底待售房屋的數量幾乎只有去年的一半。新掛牌數量的減少加劇了供應不足。

realtor.com首席經濟學者黑爾(Danielle Hale)表示：「1月創紀錄的寒冷和暴風雪可能導致賣家收手，即使只是暫時的。」「但是在當今庫存匱乏的房市中，任何中斷都影響巨大。」

賣家撤離市場導致2021年前2個月新掛牌出售房屋的數量比過去4年同期的平均數量減少約20.7萬套。要追回這個數字，3月和4月新上市產品年增率必須達到25%，明顯不太可能。

雖然新供應的最大降幅來自俄克拉荷馬市和密蘇里州的堪薩斯城，但全美各地普遍下降。少數庫存增加的主要城市是加州的聖荷西、舊金山和丹佛。

越來越多待售房屋供應不足繼續推升房價走高。根據CoreLogic的數據，1月房價同比上漲達10%以上。房貸利率的上升即今正在衝擊人們的負擔能力，但目前還沒有對房價造成直接影響。

供應緊張只會使賣家更加坐地起價。根據Redfin統計，2月新上市房屋要價創下34萬7475元的歷史新高。

房價 加州 密蘇里州

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