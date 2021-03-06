專家：善用科技股跌勢 操作特斯拉

那斯達克指數 的跌勢繼續演出，為該指數連續第4個交易日下跌。

這個以高科技股為主的指數已成為利率上升的犧牲品，讓之前大漲的高成長類股失去對投資 人的吸引力。幾乎全為大型科股的那斯達克100指數本周下跌4%。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)本周利用期權進行對沖交易。他說，在此刻堅持這種策略可以克服更多不利因素才是正確的投資方法。

他指出，「科技類股以及整體大盤指數都被拋售。我認為還有更多下跌空間，因此使用這種期權對沖方式就是與客戶一起進行套期保值，所以我會繼續如此操作。」

戈登追踪之前的兩次下跌後，認為這次拋售可能會遵循兩波模式或三波修正，也就是XLK科技ETF在下跌時逆勢反彈創造出波段高點，然後再觸及波段低點。

他說：「這種走勢是個很好的買進機會。」「如果盤勢是先下跌、反彈回來然後再等比例下跌，那麼這種走勢可能會讓XLK ETF在125元附近找到支撐。」

XLK是以蘋果和微軟為主要成分股的ETF，5日交易價格在128.95元。

特斯拉 不是XLK的成分股之一，但它也隨著科技股而大跌。戈登點名這是一支可以在這波下跌走勢中趁勢進場低接的個股。他說，投資人可以直接買進股票或使用期權操作。他建議的操作策略是賣出635元的看跌期權並買進4月到期的725元看漲期權。

戈登解釋，「如果特斯拉開始上漲至730元左右的之前高點，投資人就只能平倉看跌期權、獲利了解、行使看漲期權，然後將可獲利約每100股33元，相當於100股特斯拉現股。這是一種可以操作的方式。」

特斯拉5日收跌3.78%，報597.95元。