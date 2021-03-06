我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

專家：善用科技股跌勢 操作特斯拉

記者張大仁╱綜合報導

那斯達克指數的跌勢繼續演出，為該指數連續第4個交易日下跌。

這個以高科技股為主的指數已成為利率上升的犧牲品，讓之前大漲的高成長類股失去對投資人的吸引力。幾乎全為大型科股的那斯達克100指數本周下跌4%。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)本周利用期權進行對沖交易。他說，在此刻堅持這種策略可以克服更多不利因素才是正確的投資方法。

他指出，「科技類股以及整體大盤指數都被拋售。我認為還有更多下跌空間，因此使用這種期權對沖方式就是與客戶一起進行套期保值，所以我會繼續如此操作。」

戈登追踪之前的兩次下跌後，認為這次拋售可能會遵循兩波模式或三波修正，也就是XLK科技ETF在下跌時逆勢反彈創造出波段高點，然後再觸及波段低點。

他說：「這種走勢是個很好的買進機會。」「如果盤勢是先下跌、反彈回來然後再等比例下跌，那麼這種走勢可能會讓XLK ETF在125元附近找到支撐。」

XLK是以蘋果和微軟為主要成分股的ETF，5日交易價格在128.95元。

特斯拉不是XLK的成分股之一，但它也隨著科技股而大跌。戈登點名這是一支可以在這波下跌走勢中趁勢進場低接的個股。他說，投資人可以直接買進股票或使用期權操作。他建議的操作策略是賣出635元的看跌期權並買進4月到期的725元看漲期權。

戈登解釋，「如果特斯拉開始上漲至730元左右的之前高點，投資人就只能平倉看跌期權、獲利了解、行使看漲期權，然後將可獲利約每100股33元，相當於100股特斯拉現股。這是一種可以操作的方式。」

特斯拉5日收跌3.78%，報597.95元。

指數 特斯拉 投資

上一則

台積電積極擴產 招募9000名新血

下一則

車用晶片「卡脖子」 中國人大代表喊國產化

延伸閱讀

特斯拉競爭對手Skeleton攜手日企丸紅 要攻亞洲車市

特斯拉競爭對手Skeleton攜手日企丸紅 要攻亞洲車市
美股崩盤了嗎？分析師解析：只是類股輪動加劇

美股崩盤了嗎？分析師解析：只是類股輪動加劇

特斯拉電動車開始流失美國市占 被福特純電野馬啃掉

特斯拉電動車開始流失美國市占 被福特純電野馬啃掉

市場恐懼利率走升 那指跌入負值

市場恐懼利率走升 那指跌入負值

熱門新聞

那斯達克周五收復失土，投資人視此為利多現象。美聯社

科技股反彈 台積電ADR隨費半反攻 投資人不怕美債閃崩

2021-02-27 07:52
受債券殖利率再度跳升影響，科技股拖累史坦普500指數，而受惠經濟復甦的相關個股則提供了部分支撐。道瓊工業平均指數下跌121.43點或0.39%收3萬1270.09點。美聯社

殖利率再度跳升 科技股帶頭下殺

2021-03-03 16:27
華爾街仍努力擺脫對債券殖利率快速上漲的擔憂，道瓊工業平均指數繼續狂跌，以接近最低點收盤。

對殖利率之憂未解 道指再挫470點

2021-02-26 16:44
美股由大跌轉為大升作收，因債券殖利率的急升出現緩和，而就業報告強於預期，提振人們對加速重啟經濟的樂觀預期。美聯社

由大跌拉至大漲 道指收揚572點

2021-03-05 16:42
因聯準會主席鮑爾無法向投資人保證將繼續抑制債券殖利率和通膨預期，股指大幅下跌。(美聯社)

利率走升恐懼難熄 那指全年淪入負值

2021-03-04 16:37
近年來在美債殖利率超低環境下，華爾街盛行除投資股市外「別無選擇」（TINA）的說法，如今遭遇重大挑戰。 路透

拜拜TINA！美債殖利率猛升 美股投資人如何應變？

2021-02-26 17:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多

雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折