1月商品進口增1.6% 創歷史新高

商務部表示，1月貿易逆差增加1.9%至682億元，高於《路透》之前估計的675億元。商品進口增加1.6%至2211億元，創歷史新高。出口成長1.6%至1357億元。整體貿易占GDP比重已連續2季減少。1月消費者支出成長率達7個月來最大，主受政府對低收入家庭發放紓困支票所推動。

防毒軟體創辦人遭控加密貨幣 詐欺

聯邦檢察官5日指控防毒軟體公司McAfee創始人邁克菲(John McAfee)及同事策畫欺詐。75歲的邁克菲及40歲的「加密貨幣團隊」華森(Jimmy Watson)遭指控從事「老練的炒高倒貨手法」，買進大量廉價仿冒加密貨幣，透過「虛假和誤導性推文」人為抬高價格，賺進200萬元。

羅賓漢 選擇在那斯達克上市

知情人士透露，羅賓漢(Robinhood)選擇那納斯達克作為其IPO的交易所，但該公司尚未正式申請上市。目前還不清楚該公司是選擇直接上市還是傳統IPO，但無論採用哪種方法，都會向證券交易委員會(SEC)提交S-1文件。通常在向SEC提交文件後，大約再過一到兩個月就會上市。

維珍銀河董事長出清個人持股

根據證券文件，維珍銀河(Virgin Galactic)董事長、億萬富翁投資 人巴利哈皮提亞(Chamath Palihapitiya)本周賣出所有個人持股；他於2019年通過SPAC交易讓維珍銀河掛牌上市。維珍銀河股價下跌9.93%，收於27.29美元。本周下跌逾25%。自2月初創歷史新高62.80元之後，其股價已腰斬。

薩克斯第五大道網路業務獨立

薩克斯第五大道(Saks Fifth Avenue)母公司HBC表示，在籌集5億元後，它將把這家精品百貨公司的網路業務獨立出來。該公司表示，風險投資公司Insight Partners已出資5億元收購Saks.com的少數股權，使該公司市值達到20億元。薩克斯所屬40家實體店面將更名為SFA，但仍由HBC全資擁有。

波音大虧 CEO仍獲2100萬元報酬

2020年1月取代遭罷免的穆倫伯格(Dennis Muilenburg)出任波音公司CEO的卡爾洪(Dave Calhoun)並沒有拿到2020年的大多數薪水或價值360萬元的獎金，但即使新冠疫情去年摧毀波音的航空業務，他仍獲得超過2100萬元的報酬。