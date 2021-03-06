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金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

財經簡訊

記者張大仁／整理

1月商品進口增1.6% 創歷史新高

商務部表示，1月貿易逆差增加1.9%至682億元，高於《路透》之前估計的675億元。商品進口增加1.6%至2211億元，創歷史新高。出口成長1.6%至1357億元。整體貿易占GDP比重已連續2季減少。1月消費者支出成長率達7個月來最大，主受政府對低收入家庭發放紓困支票所推動。

防毒軟體創辦人遭控加密貨幣詐欺

聯邦檢察官5日指控防毒軟體公司McAfee創始人邁克菲(John McAfee)及同事策畫欺詐。75歲的邁克菲及40歲的「加密貨幣團隊」華森(Jimmy Watson)遭指控從事「老練的炒高倒貨手法」，買進大量廉價仿冒加密貨幣，透過「虛假和誤導性推文」人為抬高價格，賺進200萬元。

羅賓漢選擇在那斯達克上市

知情人士透露，羅賓漢(Robinhood)選擇那納斯達克作為其IPO的交易所，但該公司尚未正式申請上市。目前還不清楚該公司是選擇直接上市還是傳統IPO，但無論採用哪種方法，都會向證券交易委員會(SEC)提交S-1文件。通常在向SEC提交文件後，大約再過一到兩個月就會上市。

維珍銀河董事長出清個人持股

根據證券文件，維珍銀河(Virgin Galactic)董事長、億萬富翁投資人巴利哈皮提亞(Chamath Palihapitiya)本周賣出所有個人持股；他於2019年通過SPAC交易讓維珍銀河掛牌上市。維珍銀河股價下跌9.93%，收於27.29美元。本周下跌逾25%。自2月初創歷史新高62.80元之後，其股價已腰斬。

薩克斯第五大道網路業務獨立

薩克斯第五大道(Saks Fifth Avenue)母公司HBC表示，在籌集5億元後，它將把這家精品百貨公司的網路業務獨立出來。該公司表示，風險投資公司Insight Partners已出資5億元收購Saks.com的少數股權，使該公司市值達到20億元。薩克斯所屬40家實體店面將更名為SFA，但仍由HBC全資擁有。

波音大虧 CEO仍獲2100萬元報酬

2020年1月取代遭罷免的穆倫伯格(Dennis Muilenburg)出任波音公司CEO的卡爾洪(Dave Calhoun)並沒有拿到2020年的大多數薪水或價值360萬元的獎金，但即使新冠疫情去年摧毀波音的航空業務，他仍獲得超過2100萬元的報酬。

貨幣 投資 羅賓漢

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那斯達克周五收復失土，投資人視此為利多現象。美聯社

科技股反彈 台積電ADR隨費半反攻 投資人不怕美債閃崩

2021-02-27 07:52
受債券殖利率再度跳升影響，科技股拖累史坦普500指數，而受惠經濟復甦的相關個股則提供了部分支撐。道瓊工業平均指數下跌121.43點或0.39%收3萬1270.09點。美聯社

殖利率再度跳升 科技股帶頭下殺

2021-03-03 16:27
華爾街仍努力擺脫對債券殖利率快速上漲的擔憂，道瓊工業平均指數繼續狂跌，以接近最低點收盤。

對殖利率之憂未解 道指再挫470點

2021-02-26 16:44
美股由大跌轉為大升作收，因債券殖利率的急升出現緩和，而就業報告強於預期，提振人們對加速重啟經濟的樂觀預期。美聯社

由大跌拉至大漲 道指收揚572點

2021-03-05 16:42
因聯準會主席鮑爾無法向投資人保證將繼續抑制債券殖利率和通膨預期，股指大幅下跌。(美聯社)

利率走升恐懼難熄 那指全年淪入負值

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