鮑爾：通膨短暫上升 但不致升息

鮑爾說通膨會短期上揚，殖利率再升。（路透資料照片）

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)表示，預計未來一段時間可能會暫時出現通貨膨脹 壓力，但這還不足以刺激Fed提高利率。

鮑爾在「華爾街日報」研討會上說：「預計隨著經濟重新開放和成長率回升，通貨膨脹將反映基本面而上升。」「可能會對物價造成一定的上行壓力。」

市場對鮑爾的言論反應十分負面，股市大跌，美國國債殖利率 跳升。

Fed目前每月購買1200億元的美國國債和抵押支持證券(MBS)。最近市場討論核心圍繞在Fed是否可能實施全新版本的「扭曲操作」(Operation Twist)，也就是賣出短期票據並同時買進長期債券。

但Fed官員指出，即使市場有此預期，Fed不太可能採取任何行動來影響長期殖利率。

鮑爾反而重申了他過去針對通貨膨脹的立場，強調他並不認為物價上漲會持續很久，也不足以改變Fed的寬鬆貨幣政策。但他確實指出，殖利率隨經濟狀況改善而上升的確引起他的注意。

鮑爾說，隨著經濟逐漸恢復步伐，有些物價壓力可能會出現，但他補充說，由於「比較基期效應」，也就是與去年疫情爆發時的嚴重蕭條水平相較，它們可能會暫時出現並看來更高。

他補充說，提高利率的條件是經濟重新獲得充分就業和通貨膨脹長期達到2%以上水平，而預計這兩者今年都不會出現。

他說：「在出現這些狀況前還有很多工作要做。」即使經濟出現「通膨暫時上升，我相信我們會繼續耐心等待」。

Fed一再強調將保持短期利率在零左右，並持續其每月債券購買計畫。但部分經濟學者擔心如此會加劇通貨膨脹。鮑爾說，他「非常在意」1960年代和70年代通膨失控的教訓，但這是此一時彼一時。

他說，「相信明年物價很可能上漲，但不足以漲到讓通膨預期實質超過2%的地步。」