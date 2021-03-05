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市場恐懼利率走升 那指跌入負值

記者張大仁／綜合報導

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)無法向投資人保證將繼續抑制債券殖利率和通膨預期，股指大幅下跌。

史坦普500指數下跌51.25點或1.34%至3768.47點，盤中最低下跌2.5%。道瓊工業平均指數下跌345.95點或1.11%至3萬924.14點，盤中一度暴跌逾700點。那斯達克綜合指數下跌274.28點或2.11%至1萬2723.47點，成長型類股因利率上升帶動而大跌，蘋果和Netflix均下跌超過1.5%，而特斯拉下跌4.86%。

那指在4日急跌後，全年下跌1.3%，跌入負值；同時跌入修正區，以盤中指數計算，已較近期高點下跌超過10%。

鮑爾表示，經濟重啟可能會「對物價造成一定的上行壓力」，並重申即使認為通膨會暫時回升，Fed在改變政策前將「耐心等待」。

他承認最近利率的迅速上漲引起他的注意，但表示在考慮採取任何行動之前，Fed需要觀察到利率有更大的升幅。

在鮑爾發表上述言論後，近幾周一直讓投資人提心吊膽的美國國債殖利率躍升至1.54%。指標10年期國債殖利率上周一度飆升至1.6%的高點，引發股票大跌。然後本周殖利率才剛普遍回落，鮑爾又引發另一波飆升。

鮑爾發表講話後，金價下跌超過1%。

殖利率 鮑爾 指數

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