賭場股齊漲 米高梅尤佳

賭場股近日大漲。得益於經濟重新開放相關類股的輪動，拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)、凱撒集團(Caesars)、米高梅(MGM)和永利(Wynn)今年來表現均優於大盤。

在金沙集團以62.5億元將其拉斯維加斯物業出售給私募股權公司阿波羅集團(Apollo Group)和VICI Properties的協議後，它們更是乘勢走升。

Newton Advisors總裁紐頓(Mark Newton)說，其中有一支可能是最好的選擇，「就目前股價 水平而言，米高梅其實比金沙更具吸引力。」「比較諷刺的是，米高梅過去總是股價落後，如今已突然變得異常強大，已經超過2018年出現的之前高點。」

該股目前交易價格為2008年以來新高，自去年3月低點來累計上漲558%。

紐頓說：「米高梅的確是現在的領漲者，也是最適合加強投資 組合的選擇。」

Joule Financial總裁喬塔特羅(Quint Tatro)認為，從基本面來看，米高梅也可望表現出色，「我們真的認為米高梅可以重回疫情 前水平，即使之前股價在40元水平時，調整後每股獲利仍會遠超過1元，這種情況在幾年前一直虧損後看來是巨大的價值成長。」

他說，「就算該股一直走升，但相信其走勢可以持續。任何回調都可以是進場時機，因此我們非常看好米高梅。」

米高梅將在5月初公布財報。FactSet調查的分析師預計，2021財年的每股虧損將從2020年的3.94元減至每股1.95元，銷售額也可能反彈。