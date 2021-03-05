非農生產率減4.2% 40年最慘

勞工部 表示，衡量每名勞工每小時產出的非農生產率上季以4.2%年率下降，而非前值下跌4.8%，仍是1981年第2季來最大收縮率。與2019年第4季相比，生產率成長2.4%，前值為2.5%。新冠疫情大流行使如休閒和招待業等生產率偏低的低薪產業空洞化。上季工時成長10.1%，低於2月估計的10.7%。

首申失業金74.5萬人 略低預期

勞工部報告，截至2月27日當周首次申請失業保險金人數經季節性因素調整後為74.5萬，略低於「道瓊」估計的75萬。連續申領數也再次下降12.4萬至略低於430萬，這是新冠疫情大流行以來新低；該數據有一周的時間落差。截至2月仍有約1000萬失業勞工；到2月13日仍有1800萬人申請失業補償。

福特小型皮卡 墨西哥試產

福特汽車已開始在墨西哥悄悄生產比市售Ranger尺寸更小的新皮卡。福特汽車在3月生產報告中指其墨西哥Hermosillo廠正在生產「C型皮卡」。 2月僅組裝了21輛，這很可能只是早期原型測試車。預計「C型皮卡」是指小型皮卡，將使福特的高獲利卡車業務擴伸到現有中型Ranger皮卡以下。

Washington Prime擬聲請破產

「彭博」報導，由於未能如期支付債務利息，即將面臨違約，美國購物中心業主Washington Prime Group正在準備聲請第11章破產保護。Washington Prime上月未能支付一筆2300萬元的利息，目前進入30天寬限期，繼續與貸方進行談判。但談判進度步履蹣跚。

亞馬遜 開10億 爭周四NFL 轉播

知情人士透露，亞馬遜希望自2023年起成為NFL周四比賽的獨家轉播商，但NFL官方可能會決定將某些比賽保留在NFL網站上直播，減少向亞馬遜收取授權費。亞馬遜正與NFL談判支付整個賽季約10億元的獨家轉播權，願意承擔所有製作費用，並支付球隊主場所在地方電視台費用。

菸商盼FDA澄清 尼古丁不致癌

擁有香菸品牌萬寶路(Marlboro)的奧馳亞(Altria)要求食品藥品管理局(FDA)協助宣導尼古丁不會致癌的說法。奧馳亞致信FDA指出，政府對尼古丁的研究出現誤解，消除這種誤解有助傳統吸菸者轉向使用尼古丁的非可燃香菸，其致癌風險低於可燃式香菸。