我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

亞利桑納州立法 限制蘋果App抽成

記者張大仁／綜合報導
亞利桑納州通過法案，限制蘋果對App開發商抽成。（美聯社）
亞利桑納州通過法案，限制蘋果對App開發商抽成。（美聯社）

亞利桑納州眾議院以31票對29票通過一項法案，要求網路應用商店允許開發商使用自有付款處理軟體，不必再支付蘋果谷歌抽成費用。

但在成為正式法律前，該法案仍有許多挑戰有待克服。首先，必須經過亞利桑納州參議院討論並通過，而且州州長杜西(Doug Ducey)可以選擇否決該法案。即使成為法律後也將面對一些問題，像是蘋果或谷歌是否會遵守，或者是否會告上法庭。

幾周前北達科他州參議院投票反對通過類似法案。

這項法案要求App商店中每年下載量超過100萬的軟體開發商可自行選擇使用支付方式，從而可以避開15%到30%的抽成費用。該法案將適用於亞利桑納州的公司和用戶。

雖然該法案未點名任何公司，但顯然是針對蘋果公司的App Store和谷歌的Google Play。亞利桑納州眾議院對該法案的討論主要集中在蘋果公司，部分涉及谷歌，不涉及遊戲機或音樂播放器的數位軟體商店。

提案人共和黨籍亞利桑納州眾議員科布(Regina Cobb)說：「我認為它們壟斷了市場。」「我相信每個人至少有一支谷歌Android或蘋果手機。」

其他立法者則以其他理由反對該法案，其中包括立法過於草率、是否隸屬聯邦管轄，以及擔心該法案將在聯邦法院遭到質疑，因為它可能抵觸美國憲法。

民主黨籍亞利桑納州眾議員羅德里格斯(Diego Rodriguez)說，「我們真正該關心的是致力保護消費者的政策。該法案不能保護消費者，它只是保護一家價值10億元的公司免受另一家價值10億元公司的侵害。」

蘋果公司反對這項法案，蘋果法務長安德爾(Kyle Andeer)在上周聽證會中表示，這等於「政府要求蘋果公司放棄App Store」，「讓出售數位商品賺進數百萬至數十億元的開發商免費獲得App Store的全部價值。」

蘋果 亞利桑納州 谷歌

上一則

運輸成本上升 咖啡醞釀漲價

延伸閱讀

潘斯打破沉默 投書首批大選「嚴重投票違規」

潘斯打破沉默 投書首批大選「嚴重投票違規」
全美第二州！維州通過消費者數據保護法 2023年生效

全美第二州！維州通過消費者數據保護法 2023年生效
潘斯打破沉默 投書批去年大選「嚴重投票違規」

潘斯打破沉默 投書批去年大選「嚴重投票違規」
葛謨衰爆 州議會限新發行政令 國會眾議員萊斯要他辭職

葛謨衰爆 州議會限新發行政令 國會眾議員萊斯要他辭職

熱門新聞

因債券殖利率瞬間大幅飆升，嚇壞投資人，造成風險資產大幅拋售。(美聯社)

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

2021-02-25 16:50
那斯達克周五收復失土，投資人視此為利多現象。美聯社

科技股反彈 台積電ADR隨費半反攻 投資人不怕美債閃崩

2021-02-27 07:52
美國股市最近籠罩通膨陰影，但聯準會（Fed）表明將維持寬鬆貨幣政策，提供一大支撐力量。美聯社

分析師：不管通膨不通膨 美股可繼續買這款

2021-02-25 10:38
「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）稱在特斯拉大跌之際加碼買進。(Getty Images)

女股神伍德魅力不再？Ark投資人大出走

2021-02-24 10:55
華爾街仍努力擺脫對債券殖利率快速上漲的擔憂，道瓊工業平均指數繼續狂跌，以接近最低點收盤。

對殖利率之憂未解 道指再挫470點

2021-02-26 16:44
受債券殖利率再度跳升影響，科技股拖累史坦普500指數，而受惠經濟復甦的相關個股則提供了部分支撐。道瓊工業平均指數下跌121.43點或0.39%收3萬1270.09點。美聯社

殖利率再度跳升 科技股帶頭下殺

2021-03-03 16:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆