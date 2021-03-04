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運輸成本上升 咖啡醞釀漲價

記者張大仁／綜合報導

美國是全球最大飲料消費國，其咖啡加工商反映其營運成本正顯著增加，主要來自運輸成本，可能很快就會提高零售價格。

中型和小型烘焙商、特別是專業咖啡公司承受的打擊最大；但甚至大型公司如Peet’s和JM Smucker也表示正在應對更高的成本。

其他產業也面臨航運費用高漲問題。市場情報提供商史坦普全球普氏(S&P Global Platts)統計，2020年第4季，美國貨運進口的企業成本增加近100億元，這個數字可能還會上揚。

上周，港口壅塞使咖啡價格升至1年多來最高水平。

華盛頓州Olympia的奧林匹亞咖啡烘焙公司CEO史托姆夏克(Oliver Stormshak)表示：「目前正在協商夏季和秋季合約，價格已經上漲大約15%。」「我正在考量是該吸收成本還是調漲價格。」

咖啡業高層表示，隨著越來越多消費者網購以及疫情期間採取額外的安全作法，對運輸服務的需求也越來越高，提高了運輸成本。

俄勒岡州波特蘭市永續收割咖啡進口商主管庫瓦斯(Jorge Cuevas)說，「供應仍呈不足，問題不在於生產，而是新冠疫情和安全準則帶來的障礙。這是系統性的問題。」「與過去5到10年相比，現在的咖啡成本更高。」

咖啡公司還表示，由於疫情造成貨櫃流量不均衡，跨洋運輸成本正在上升。某些航線對貨櫃的需求增加，而其他航則減少，導致流量不均，因而增加了成本。

荷蘭合作銀行(Rabobank)分析師梅拉(Carlos Mera)表示：「貨櫃成本是咖啡市場的主要問題。」由於貨櫃短缺，從東南亞到歐洲和美國的航線價格上漲，「即使願意付錢，也可能找不到空櫃。」

包括咖啡、可可、棉花和精製糖在內的商品通常都以貨櫃運輸，而大豆、玉米和原糖等其他商品則使用散裝貨輪。

咖啡 美國 疫情

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