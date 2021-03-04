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專家：Beyond Meat動能恐趨緩

記者張大仁／綜合報導

花旗集團(Citigroup)對Beyond Meat續持樂觀態度，即使股價已自去年低點大幅走升。該公司分析師將該股評級提高至買進，認為該公司的許多利空已被定價，並且看好其與麥當勞和百事可樂的合作。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)對這支個股態度保留：「它的動能和走勢正在趨緩。」「就算它有強大的合作夥伴關係，但我認為對於Beyond Meat接下來的走勢會是一個挑戰。」

Beyond Meat股價強勁上漲，與史坦普500指數的漲幅3％相比，今年來已上漲近12%。自去年3月以來已經上漲近200%。

戈登說：「投資人可以查看它的走勢圖來判斷買賣進出。」「它的底部支撐點大約在130元，但若要再有表現就必須突破190元才行。」

Beyond股價微跌，收在139.48元。

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)同意戈登的看法，並指出Beyond產品令人擔憂，「在吃進這些產品時是否真的清楚它的成份是什麼。」「而且，當人們真正開始了解這些漢堡成份時，該公司會採取什麼措施來降低市場的擔憂。」

Beyond Meat向來宣揚其產品優於傳統肉類產品。與由80%瘦肉和20%肥肉製成的牛肉漢堡相比，Beyond Burger含有更少的卡路里和飽和脂肪，但其鈉含量約為傳統漢堡的3倍。它的非肉產品也不含膽固醇。

騰格勒指出，「我不認為Beyond Meat的普通客戶真的知道沃爾瑪漢堡比Beyond Meat漢堡少30卡路里，而且Beyond Meat漢堡的鈉含量是後者的5倍，並且脂肪含量一樣高。」

她看好其他食品個股：「Beyond Meat有很多問題，最好再觀察其廣告文宣和合作夥伴關係。相對於它，我寧可持有像Chipotle這樣的個股。」

Chipotle收盤下跌4.56%，今年來上漲近7%。

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