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看好景氣復甦 航空業動起來 布局後疫情旅遊

記者張大仁╱綜合報導
航空業開始為景氣復甦預作準備。（路透）
航空業開始為景氣復甦預作準備。（路透）

美國航空業者正在為旅遊復甦作好準備，即使可能還需要幾個月甚至幾年。

有些業者正在採購新機，而另一些則在培訓機師，甚至增聘空服員。這些作法將影響未來航空旅遊回歸時的市場地位。

代表聯合航空、美國航空、達美航空、西南航空和其他主要航空公司的美國航空協會(Airlines for America)CEO卡里歐(Nick Calio)說，美國航空業仍在苦苦掙扎，每天虧損1.5億元。根據運輸部統計，去年美國航空業者總損失超過350億元，而乘客數較2019年減少超過60%至約3.7億人次，是1984年以來最少。

該協會表示，與去年相比，運力下降一半，而乘客量仍下降逾60%。

但是隨著疫苗接種增加和新增新冠病例遠低於1月初高點，航空公司開始看到復甦的曙光。眾議院上周通過的1.9兆元新冠病毒救助計畫，其中就包括對航空公司的第三輪聯邦薪資援助，若獲參議院透過，這140億元有助於緩衝今年上半年的動盪不安。

像Spirit Airlines和Allegiant Travel Co.這樣的廉航公司最為樂觀。自疫情初期之後，Spirit首度自本月起培訓新機師和空服員。

過去一年，平價廉航市場表現比國際航線和商務旅遊要好。這兩塊市場向來是大型航空公司的業務支柱。

但是，即使是受疫情所迫而重新建構業務的大型航空公司也發現一些亮點。

聯航網絡和航班規畫副總裁古普塔(Ankit Gupta)說，「春假需求比預期來得強勁。夏季訂位量正在上升。」

達美航空總裁豪恩斯坦(Glen Hauenstein)也回應古普塔的樂觀看法表示，2周前該航空公司就發現短期和夏天旅遊需求出現實質增加，希望所有約1700名機師在10月前重返待命狀態。

除非更多人接種疫苗，否則對長途旅遊的限制將難以解除。美國航空協會估計，要到2023年或2024年才能重回2019年的客運量。

美國 疫情 疫苗

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