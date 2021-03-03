經濟復甦快步走 首季GDP估增10%

美國 經濟在2021年已重現生機，隨著另一批新資金釋出，第1季成長率甚至可能超過最樂觀的預期。

供應管理協會(ISM)最新1月製造業數據為2018年8月以來最高成長水平，相對證實了經濟學者的觀點，即今年年初的產出遠優於去年底多數企業的低個位數成長。

亞特蘭大聯準會(Fed)即時追蹤估算國內生產總值(GDP)變化的GDPNow工具數據顯示，今年第1季GDP成長率可能將達10%。

最新統計顯示，1月個人收入增加10%，這絕大程度要歸功於政府的600元紓困 支票。當月家庭財富增加近2兆元，而支出僅增加2.4%，即3409億元。

這些數字加上近4兆元的爆炸性儲蓄，代表了經濟不僅強勁成長，而且可望全年都維持這種態勢。

Yardeni Research分析師亞德尼(Ed Yardeni)在報告中寫道：「實質GDP的V型復甦將自上半年以至年底都保持V型。」「但它不會是第1季後的『復甦』，因為實質GDP在本季就會完全回復。之後的GDP將是在創紀錄的高水平上繼續『擴張』。」

之前經濟學者預計，直到至少第2季或第3季，美國才可能收復21.5兆元的疫情 相關損失。

但是，系統的抵禦能力與空前的一系列財政和貨幣紓困措施相結合，讓經濟復甦步伐最大化。2020年第4季GDP成長4.1%，讓商品和服務總產量僅較上年同期疫情前水平少2700億元。

但可以肯定的是，經濟仍然脆弱。最關鍵之處就在就業差距，特別是服務部門。

勞工統計局數據顯示，1月底就業人數比一年前的疫情前水平減少860萬。大約仍有430萬美國人退出勞動市場。

即使總體失業率由疫情高點14.8%降至6.3%，但酒店業從業人口卻比一年前減少380萬，該行業的失業率保持在15.9%，比2020年1月整整高出10個百分點。