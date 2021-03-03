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大型科技股領跌 道指收跌144點

記者張大仁／綜合報導

因科技股領跌，回吐前一交易日的強勁漲幅，股指收跌。

史坦普500指數下跌31.53點或0.81%至3870.29點，前一日上漲逾2%，創6月來最佳單日表現。道瓊工業平均指數下跌143.99點或0.46%至3萬1391.52點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌230.04點或1.69%至1萬3358.79點，蘋果和臉書都下跌逾2％。亞馬遜和微軟下跌1%，而特斯拉下跌4.45%。

科技和消費性非必需品是表現最差的兩個類股，分別下跌超過1%。材料的小幅上揚為大盤提供了一定的緩衝。

近日投資人關注焦點的10年期國債殖利率跌至1.41%以下。該指標利率上周飆升至1.6%高點，本周似乎趨於穩定，緩解了人們對借貸成本和通貨膨脹率上升的擔憂。

不過，有些投資人認為，在經濟復甦和可能採取更多財政紓困措施之下，今年殖利率走勢將無可避免地走升，這可能會縮小股票的本益比。

同時，其他人則認為，殖利率的上漲反映出經濟成長的改善和獲利預期的提高，並且從長遠來看，如果股票以合理的速度上漲，那麼應該能夠吸收更高的利率。

由於對疫苗和經濟復甦感到樂觀，對經濟敏感的周期性產業今年表現優於大盤，能源和金融類股分別上漲28%和12%。

利率 指數 投資

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