Netflix落後史指 但後勢可期

Netflix 拿下金球獎10個獎項，大敗其他串流媒體公司，但過去6個月其股價 一直不振。

自9月之後該股就一直偏低，落後同期史坦普500指數9%的漲幅。該公司在新冠疫情初期曾是華爾街寵兒之一，居家避疫期間對串流媒體服務的需求很高。

Rockefeller Capital旗下Vios Advisors常務董事巴皮斯(Michael Bapis)表示，Netflix的投資 人不應擔憂股價拉回，「坦白說，稍作喘息是健康的。」「它是去年表現最好的公司之一。第4季訂閱量同比增加超過20%達22%。從基本面來看，它其實才剛開始展現實力。」

最近幾個月，受惠經濟復甦的股票受到提振，反使Netflix遭到投資人割捨。然而，巴皮斯認為，即使全美取消封鎖限制，Netflix仍然擁有業界最強實力。

他說，「隨著開始重新上班，做其他事情，還是會面臨休息時間，無論是旅遊、晚上在家還是度假時，還是會想看串流媒體電影。它可能擁有所有最好的電影資料庫。」「因此最好就是買進並繼續持有。」

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)說，由技術面觀察，持有Netflix可以長期受益，「建議在Netflix股價表現不佳時進場買進。」他指出，該股股價目前已在550元左右盤整，「值得注意的是，很多盤整趨勢都出現在該股的上升200日均線之上。因此，它可以在不破壞趨勢線之下克服之前超買的現象。」

沃德說，自從1月財報出現跳空成長以來，該股還在515元以上形成雙底，現在這個價位應該成為支撐點，「只要股價高於515元，其長期上升趨勢就會確定恢復，Netflix最終會繼續創下新高。」