分析師郭明錤：今年iPhone只是S版

今年的iPhone型號可能是12S。（路透）

天風國際證券分析師郭明錤(Ming-Chi Kuo)在1日給投資人的最新報告中預測，蘋果 公司今年下半年將發布的4款新iPhone 與目前的iPhone 12系列十分類似。

他指出，2021年版iPhone可能會有個較小的瀏海來收納Face ID系統和前置鏡頭，從而增加螢幕可用範圍。而且由於採用節省內部空間的新設計、改款的5G通訊晶片和更好的鏡頭，它的電池容量也會更大。

郭明錤仍然預測2021年iPhone將具有與目前手機 相同的尺寸：包括5.4英寸的mini、6.1英寸的兩種型號和6.7英寸的Max。它們將繼續配備Lightning連接埠。

他的最新研究報告顯示，在蘋果推出新設計、新螢幕尺寸和5G版一年來，其iPhone產品銷量大增，今年的型號可能更接近於之前的「S」版產品，也就是絕大部分新功能只是對現有產品線進行內部升級。

郭明錤說，2021年的iPhone將比iPhone 12再重一些。與目前Max型高階版2021年iPhone相同，將繼續配備先進的光學雷達(lidar sensors)以及快上2倍約120Hz更新速度的顯示器，從而提供更流暢的體驗。

郭明錤是業界極具知名度的分析師，經常準確地描述蘋果尚未發布的產品，他的關注核心是為蘋果生產電子零件的亞洲供應鏈。

他預測，在2021年之後，蘋果可能會擺脫前螢幕的瀏海，轉而和三星和其他手機商的作法，將相機隱藏在「螢幕孔」(hole-punch)內。蘋果最快可能會在2023年發布全新設計具全螢幕顯示功能、沒有瀏海、具螢幕下指紋感應器和進階長鏡頭相機的iPhone。

郭明錤還認為蘋果正在研發可折式iPhone，類似於三星和華為的產品。他說，它可能最快在2023年推出，但是蘋果仍有技術和量產方面的問題有待解決。此外，蘋果也可能在2022年和2023年春季發布相同配備的低階iPhone。