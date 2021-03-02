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疫苗+復甦利多 道指升逾600點

記者張大仁／綜合報導

由於疫苗帶來的樂觀情緒，與經濟重新開放有關的股票跳升，加上科技股由上周的大跌反彈，美股全面大漲。

道瓊工業股價平均指數上漲603.14點或1.95%至3萬1535.51點，其中波音上漲5.84%。史坦普500指數上漲90.67點或2.38%至3901.82點，為去年6月5日來最佳單日走勢，所有11個類股都上揚。以科技股為主的那斯達克綜合指數在上周下跌4.9%後上漲396.48點或3.01%收1萬3588.83點。

史指中只有不到40支個股在3月第一個交易日下跌，漲跌家數比為4：1。受惠疫苗接種利多，周期性類股能源和金融上揚最多，都超過3%。同時，隨著利率回穩，高成長科技股跑贏大盤。蘋果上漲5.39%，特斯拉上漲6.36%。

美國10年期美國國債殖利率盤中一度跌至1.41%，隨後回升至持平。殖利率似乎可望在這個水平保持穩定，脫離上周高點1.6%，激勵投資人相信利率的快速上升已現放緩。

人們對疫苗的信心加強。美國疾病控制與預防中心(CDC)顧問小組28日一致投票通過，建議18歲以上人群接受嬌生公司的單劑新病毒疫苗接種。該公司預計將出貨400萬劑。

疫苗 利率 美國

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